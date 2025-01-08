凱基證券推出美股股息再投資 助客戶放大美股雪球

為滿足投資人穩健累積海外資產的需求，凱基證券即日起於財富管理信託平台推出「美股定期定額股息再投資(Dividend Reinvestment Plan, DRIP)」功能，投資人可藉由「以息養股」提升財富累積速度，將股息自動再投資到原標的中，利用複利效應，實現資產增值目標，讓透過定期定額方式存股的投資人，更有效率將財富雪球越滾越大。

凱基證券財富管理處主管阮建銘表示，「股息再投資」對累積財富有著舉足輕重的影響。許多追求財富增值的年輕投資人，往往會忽略將股息再投資的重要性，輕易將領到的息收花掉，這麼做其實是變相地在「強制停利」，不僅失去了長期複利效果發揮下放大資本利得的機會，導致需要耗費更長的時間來累積財富。此次推出「美股定期定額股息再投資」功能，投資人不僅可避免這種情況，更可省下領息後仍需自行下單、規劃資金的額外時間心力，輕鬆且有效地達到長期投資累積財富的效果。

投資人只需在隨身e策略APP主選單選擇「理財快e富」捷徑，即可前往財富管理信託平台約定開通「美股股息再投資」功能，未來當投資標的發放股息至信託帳戶時，系統直接將配發的股息自動再投入原定期定額標的，讓股息加入財富累積的列車，充分發揮「將雪球越滾越大」的投資理論，提升潛在長期報酬空間。

隨著川普再度入主白宮，市場重新聚焦於經濟情勢，由於美國有較大機率實現軟著陸，加上目前持續為貨幣寬鬆的循環，後續美股表現不看淡，而AI長期趨勢與展望仍佳、科技股長多趨勢不變，因此財務體質健全的美股股票或市值型ETF，皆是適合作為定期定額長期投資及「美股股息再投資」的選擇。

凱基證券為鼓勵投資人透過紀律投資累積財富，提供逾200多檔美股、美國交易所上市ETF標的，僅需台幣3,000元即可開始定期定額投資美股並可享手續費均一價優惠，再搭配「美股定期定額股息再投資」功能，更是讓客戶事半功倍，加速迎向富足人生，詳情可洽凱基證券營業據點或官方網站。