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拓展行動壽險投保 中華郵政獲2025保險品質獎2優等殊榮

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
中華郵政榮獲「2025保險品質獎」2項優等殊榮，由協理簡詠涵（左）代表出席，接受金管會主委彭金隆（右）頒獎。圖／中華郵政提供
中華郵政榮獲「2025保險品質獎」2項優等殊榮，由協理簡詠涵（左）代表出席，接受金管會主委彭金隆（右）頒獎。圖／中華郵政提供

中華郵政於「現代保險」雜誌舉辦的「全國最佳壽險公司暨金控公司排行榜」調查結果，榮獲「知名度最高」及「業務員最優」2項優等獎，中華郵政表示，郵政壽險除具免體檢、投保便利等特色，更納入防詐宣導，未來將持續提供安心穩健的保險服務。

中華郵政董事長王國材先前表示，中華郵政2023年首度虧損且達16.5億元，主要是資金應用和郵務、儲匯和壽險三業遇到困境，包裹、快捷量下降，許多業務也衰退1成5，因此他提出5大方向改善，包含數位轉型（新型i郵箱、行動壽險投保拓展）、客戶開發、集郵熱潮、i郵購網站轉型、人員接班等，不但將虧損的錢賺回來，2024年盈餘預估可能逾20億元。其中壽險部分，王國材說，網路也很重要，因此行動投保、網路投保很重要。

「現代保險」雜誌舉辦的「全國最佳壽險公司暨金控公司排行榜」調查結果，中華郵政榮獲「知名度最高」及「業務員最優」2項優等獎，並於1月7日在台北寒舍艾美酒店舉行「2025保險品質獎」頒獎典禮。

中華郵政公司協理簡詠涵表示，郵政壽險具免體檢、投保便利等特色，深受民眾喜愛，並透過全國各地營業據點持續推廣微型及安心小額等政策性保險，將保險守護傘延伸至偏鄉離島，落實普惠金融，同時積極導入數位科技、優化作業流程，提供信賴安心的服務。

簡詠涵指出，郵政公司也建立完善教育訓練，除安排保險新知、商品、理賠及財務規劃等課程外，更納入防詐知能宣導並開辦高齡模擬體驗課程，讓員工親身體驗「老」對身體所帶來的變化，提供更貼近長者需求的服務，體現待客如己之精神。

中華郵政 保險 王國材

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