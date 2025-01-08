全年統計定期定額投資 「這類型」勝率高

野村投信投資策略部副總張繼文表示，台股除了投資大盤ETF以外，也可以考慮投資高股息ETF，除了投資產業較多元分散外，相對高息股可在震盪市場中發揮低波動優勢。根據回測統計，各月份定期定額進場表現，1月臺灣高股息指數表相對亮眼，平均報酬率可達到10.1%，正報酬的機率也達86.3%。然而，若投資人進一步選擇投資市面上唯一標榜股價動能指標與股利指標雙重篩選的強勢高息股，以野村臺灣趨勢動能高股息ETF（00944）追蹤的臺灣趨勢動能高股息指數過往數據來看，平均報酬達14.1%。

野村臺灣趨勢動能高股息ETF （00944）經理人林怡君表示， 00944追蹤臺灣趨勢動能高股息指數，選股邏輯與特點包含，透過股價動能指標與股利指標雙重篩選的強勢高息股，過去12個月維持強勢的股票，該個股在未來六個月續強或優於大盤表現的機率大，個股權重目前平均都小於3%，「重複率低」且「低持股權重」以分散投資風險。

00944成分股的權重排列方式有兩個加權指標：1.股利率（50%）、2.動能指標（50%）。動能指標是看當時的還原收盤價與最近52週的還原收盤價最高點之相差比率，股價最好能超越過去高點，屬於強勢上漲的股票，每年11月定審，會用預估的EPS與近3年平均現金股利發放率來推估2025年的現金股利，再以審核資料截止日的股價為分母，計算其股利率，50檔成分股，排除創新與營建股。

甫於2024年11月定審會用預估的EPS與近3年平均現金股利發放率來推估2025年的現金股利的00944為例，新增24檔，觀察該指數最新一次的成分股審核結果，刪除成分股主要因為股價動能轉弱，例如收盤價占近52周高點比例相對偏低，或是預估殖利率偏低影響所致。刪除的公司平均收盤價佔近52週高點比例約78.9%，平均預估殖利率約4.2%，新增的公司平均收盤價占近52周高點比例約91.7%，平均預估殖利率約4.9%。

林怡君進一步指出，川普上台後提高後續市場不確定性，且台股電子相關類股今年漲幅已經很高，投資人不妨選擇高股息相關ETF，如選擇同時採用動能與股利雙指標挑選的成分股，如追蹤臺灣趨勢動能高股息指數的00944 ETF，更能發揮抗波動的效果。

若回顧上一次成分股汰換情況，統計臺灣趨勢動能高股息指數汰換表現(從去年5月21日成分股調整完成到11月15日成分股調整前一天)，可以發現，新建倉的成分股上漲機率超過六成，且整體而言相較一般高股息指數帶來3.51%的超額報酬；另一方面，清倉股下跌的機率也高過六成，足見臺灣趨勢動能高股息指數「汰弱留強」的選股邏輯經得起市場淬鍊。