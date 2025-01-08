國泰奪保險品質獎九大獎 國泰金控蟬聯「最值得推薦」特優

《現代保險》「2025保險品質獎」1月7日舉行頒獎典禮，國泰金控（2882）再度榮獲「最值得推薦」金控公司特優獎，國泰人壽與國泰產險分別獲得四項特優獎，集團共獲九項大獎，優異表現深受大眾肯定。國泰長期以客戶為中心做為經營理念，將「公平待客原則」深植於企業文化，提供更友善、更貼近客戶的產品與服務體驗，致力傾聽客戶之聲，深耕客戶關係與權益保障，不斷提升服務品質。

《現代保險》雜誌揭曉「第31回全國最佳壽險公司暨金控公司排行榜」大調查、「第23回千大企業保險購買行為暨最佳產險公司」大調查，其中國泰金控第三度獲頒「最值得推薦」特優獎；國泰人壽第十二度蟬聯佳績，再次榮獲「知名度最高」、「業務員最優」、「理賠服務最佳」及「最值得推薦」等四項特優；國泰產險則連續二年獲頒「最佳形象」、「最佳專業」、「最佳售後服務」、「最值得推薦」等四項特優，受到千大企業最高肯定。

國泰人壽秉持「以人為本」的核心理念，致力提升業務員專業能力，優化數位輔助工具，並持續創新，以提升客戶服務體驗。截至2024年，共有1,580位國泰業務員入選美國百萬圓桌協會（MDRT），另有405位取得CFP理財規劃顧問、103位取得更為進階的AFP理財規畫專業認證，展現卓越實力，提供客戶最細緻的服務體驗；據金融消費評議中心揭露2024年第3季申訴案件暨申

請評議案件統計，國壽申訴率僅萬分之0.03，為整體壽險公司最低，且據外部機構調查顯示，國泰人壽2023年NPS（Net Promoter Score，淨推薦值）高達35.1%，連續四年正成長，更獲得98.8%整體客戶滿意度。

面對超高齡社會的到來，國泰人壽積極推動全齡友善服務與創新保險商品。今年更領先業界，攜手專業團隊及公衛、精算領域專家，首度發表「保戶健康年報」，提出「三多心法」（多一點活動、多一句關心、多一分保障），鼓勵國人重視健康，從容應對生活風險。另針對日益猖獗的金融詐騙，自2024年9月1日起採用專屬簡訊代碼「68168」及網址開頭「cathaylife.tw」，幫助保戶辨識官方簡訊，避免財務受損。

國泰產險在人才培育、專業服務團隊、服務品質持續深耕，近年持續推動數位轉型下，利用數位理賠與核保工具，即時處理客戶保險需求，並積極推動數位低碳服務流程。其中在人才培育方面，產險擁有多元保險場景，小至汽機車、大到工廠及天災等，廣納土木、環境安全、資訊等跨領域背景人才，運用其專業知識進行更精準的風險評估與管理，以滿足客戶在各場景下的保障需求；進一步觀察2023年整體滿意度達96.6%，顯見服務品質深獲客戶信賴。

為改善高齡及身心障礙者的數位落差，規劃系列暖心服務，如製作視障者使用商品點字書、與長照機構合作「微心計畫」前往長者生活圈，傳遞地震災害預防觀念，落實「公平待客、友善服務」原則，更獲金管會頒發「113年公平待客原則評核」排行前25%業者。

國泰人壽、國泰產險發揮保險業核心職能，並善用集團數位轉型力量，打造創新且合乎民眾需求的保險商品，以期透過公平待客守護每一位國人的幸福，成為穩定台灣社會的重要力量。國泰人壽以實際行動證明，「保險不僅是一張保單，更是一份維護健康、呵護家庭的堅實承諾」；國泰產險則提供完善的「保險保障規劃」和專業的「損害防阻服務」，為企業客戶和社會大眾提供最完整的服務和保障。