磊山保經成立15周年 揭櫫2025年三大目標

經濟日報／ 記者蔡靜紋／台北即時報導
磊山保經董事長李佳蓉談到創立磊山保經過程，感性落淚。 記者蔡靜紋/攝影
磊山保經董事長李佳蓉談到創立磊山保經過程，感性落淚。 記者蔡靜紋/攝影

磊山保經成立 15 周年，7日舉行年度記者會，公布 2024 年實收保費突破 80 億元大關，年成長 86%，並宣布邀請新一代天團「告五人」擔任品牌年度代言人。磊山保經業務總經理林世德宣示 2025 年度三大目標：實收保費目標 120 億元、新增保額目標2500 億元、團隊擴增至2,000人。

林世德表示，磊山自 2010 年成立後，每年不管業績或是人力皆穩定成長， 15 年來提供給保戶的壽險保額從 2010 年的 50 億元一路成長，2024 年新增 1,900 億元，提供了超過 10 萬保戶身心安頓的力量。

林世德進一步指出，在 2024 年，磊山的保險創業平台孵化出第一個新的保經公司「諾億保經」，兩者相加下，讓實收保費從 2023 年的 48 億元，一舉突破至 83.8 億元，新增人力近 500 人，另一個實績是磊山的保險創業平台孵化出第一家新的保經公司--諾億保經，顯示磊山打造的保險創業平台，可以幫助有志之士成功。在諾億保經方面，磊山持股51%，當中三成為公司成立時原始股本，其他為增資實投資取得。

展望2025年，林世德訂下三大營運目標，實收保費目標 120 億元，年成長43.19%，新增保額目標為 2,500 億元，年增約 600 億元，此外，整體團隊力拚增加至 2000 人。

對於公司在15周年之際，首度邀請明星擔任代言人，「起心動念是希望跟年輕人在一起。」林世德表示，主要是考量保險業有大者恆大的M型化趨勢，為使磊山保經可以更多元、現代、科技化，有必要開始大舉對外招募，但不一定要找有即戰力的業務人員，而是要讓業務部隊年輕化，為往後的五年、十年做準備。

他透露，尋找代言人計畫從去年4、5月間開始籌備，初步考慮尋找運動員、歌手、團體、演員等四大類，最後鎖定團體，因為跟磊山TOGATHER形象吻合，且告五人在25~35歲間聲量很高，也符合磊山希望招募年輕族群目標。

磊山保經董事長李佳蓉表示，告五人形象清新又活潑，才華洋溢，實力備受肯定，與磊山的品牌印象符合，此次與告五人合作拍攝新的形象廣告，就是希望透過告五人的演繹，將磊山保經的品牌精神傳遞出去，讓社會大眾更加認識磊山保經，如同告五人榮獲 2024 金曲獎「年度歌曲獎」的《又到天黑》，向辛勤的工作者們致敬，盼民眾找到屬於自己的力量。

此外，磊山保經也與股感於去年底合作推出「毛毛幫」品牌，服務範圍包括訂閱制寵物專屬配送服務、緊急醫療預備金加速器計畫、寵物善終安養計畫、雲端醫療諮詢與轉診建議服務等，已經快速累積約 3,100 名會員，反應相當熱烈，J目標是累積至1萬人開始啟動。

磊山保經成立 15 周年，7日舉行年度記者會，並宣布邀請新一代天團「告五人」擔任品牌年度代言人。 記者蔡靜紋/攝影
磊山保經成立 15 周年，7日舉行年度記者會，並宣布邀請新一代天團「告五人」擔任品牌年度代言人。 記者蔡靜紋/攝影
磊山保經成立 15 周年，7日舉行年度記者會，並宣布邀請新一代天團「告五人」擔任品牌年度代言人。 記者蔡靜紋/攝影
磊山保經成立 15 周年，7日舉行年度記者會，並宣布邀請新一代天團「告五人」擔任品牌年度代言人。 記者蔡靜紋/攝影

世德 保險

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