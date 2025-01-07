台中建經協會新年度大師講座 陳麗卿分享「領袖魅力」

台中市建築經營協會7日舉行新年度首場大師講座，特別邀請亞洲形象管理專家、Perfect Image形象管理學院創辦人陳麗卿，以「成為品味建築的代言人」為主題，和會員們深入探討建築與美好生活、領袖魅力的深層連結。

「客戶購買的不僅是房子，更是對美好生活的期待與想像！」陳麗卿強調，建築設計師若能通過形象管理的「穿/說/做」三個面向，成為自己作品的代言人，就能讓客戶具體看到、聽到、感受到設計師的品味，進而締造良好的合作關係，共同創造能感動心靈的生活空間。

建經協會理事長楊志鵬指出，陳麗卿擁有30年形象管理經驗，曾為逾萬名專業人士量身打造個人品牌，並為台灣高鐵（2633）、LEXUS凌志、國泰世華銀行等知名企業提供形象顧問服務。

楊志鵬表示，其課程與著作影響百萬人，是亞洲形象管理界的代表人物。能請她到台中，與會員深入剖析形象與魅力的精髓，是一次難得的學習機會。

在演講中，陳麗卿深入剖析領袖魅力的科學本質，分享如何透過魅力進行隱性領導與溝通、建立個人品牌、提升企業形象，並展示策略性提升人脈記憶與品牌價值的實務技巧。

她指出：「美，就是生活；生活，就是美。建築是都市生活美學的核心，而在座每個人正是播種城市美、生活美的種子。讓我們一起將美融入每一個細節，以提升社會的品味與美感素養為己任。」