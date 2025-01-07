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兆豐金營收／所得稅利益神救援投資損失 2024獲利驚險創新高

經濟日報／ 記者夏淑賢／台北即時報導

兆豐金控（2886）7日率先公布2024年全年自結獲利，累計全年稅後純益347.66億元，年增4.5%並創歷史新高，全年每股稅後純益（EPS）為2.35元。由於核心子公司兆豐銀去年12月僅賺9.3億元，因此若非12月有兆豐產險減資彌補虧損的所得稅利益可認列15.54億元挹注，兆豐金2024年全年獲利恐怕反變成比上年度微幅衰退，可說2024年獲利是驚險創新高。

兆豐金自結去年12月單月稅後純益27.05億元，但12月四大子公司--銀行、證券、票券、產險單月合計獲利僅約12.5億元，因此12月兆豐金獲利主要仰賴產險減資彌補虧損的所得稅利益認列，才有超過27億元的單月獲利。其中，兆豐銀12月稅後純益9.3億元，全年累計稅後純益283.7億元，衰退8.5%；兆豐證券12月稅後純益1.16億元，全年累計稅後純益25.5億元，年增27.3%；兆豐票券12月稅後純益1.61億元，累計稅後純益22.06億元，年增14.8%；兆豐產險12月稅後純益0.37億元，全年稅後純益4.12億元，則是較上年度大虧14.67億元大幅好轉虧轉盈。

兆豐銀行2024全年獲利衰退8.5%，主因財務投資包括長投、換匯交易FX SWAP收益減少，以及海外備抵呆帳提存增加、營業費用略增等因素，雖然手續費與利差收益有成長，但抵銷不了其他收益下滑或費用增加的部分，使得兆豐銀行2024全年獲利衰退。

據了解，兆豐銀長投包括中鋼（2002）、台灣高鐵（2633）等股，是其收益下滑主因，其中，中鋼到2024年底跌破20元大關是重災區，而台灣高鐵也在跌破30元關卡後，去年底來到波段低點，導致兆豐銀投資持有台灣高鐵股票的評價利益由正轉負，再加上電廠等其他部分投資也有評價損失，還有財務操作換匯交易收益減少等，因此光是整個投資交易影響就比上一年度少了20多億元。

另外，兆豐銀海外包括美國、歐洲與柬埔寨增加提存備抵，因此影響12月單月獲利，全年提存備抵呆帳金額則是比上一年度略增。

兆豐銀行

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