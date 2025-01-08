富邦保險品質 奪九個特優

《現代保險雜誌》昨（7）日舉行「2025保險品質獎」頒獎典禮，富邦金控（2881）榮獲「最值得推薦」特優；富邦人壽獲「知名度最高」、「業務員最優」、「理賠服務最好」、「最值得推薦」四項特優；富邦產險獲「最佳形象」、「售後服務」、「最佳專業」及「最值得推薦」四項特優，富邦金及子公司共獲九項特優，展現卓越實力與深厚口碑，優異表現深受大眾肯定。

富邦金控董事長蔡明興表示，此次富邦金控及子公司能在《現代保險雜誌》「第31回全國最佳壽險公司暨金控公司排行榜大調查」中脫穎而出獲得「2025保險品質獎」九項特優獎項，實屬榮幸。

未來，富邦金控及旗下子公司也將持續秉持「正向力量 成就可能TM」品牌精神，致力提供消費者及企業最完整多元的金融產品與服務，朝「亞洲一流金融機構」願景邁進。

富邦人壽總經理陳世岳表示，富邦人壽秉持以人為本的精神，發揮金融保險專業，整合保險科技，持續推出各項創新商品及服務、擴大服務觸角。

除規劃各類專業培訓課程，強化同仁業務實力，並在銷售服務流程中，全面導入保險科技運用，致力提供各客群全面完善的保險規劃，以達成公平待客、普惠金融的目標；並陸續推出多元理賠服務，如開辦「理賠聯盟鏈」、「理賠醫起通」服務、「視訊理賠」服務等，實踐保戶「關懷零距離」的理想。

富邦產險總經理賴榮崇表示，富邦產險有感於企業客戶若遭逢意外便有鉅額損失的風險，迄今投入損害防阻近30年，致力提供企業各種風險樣態的損害防阻服務。

同時，也與時俱進導入各項新技術，除創新提供紅外線空拍機檢測服務及導入各式風險評估模型，因應工業4.0時代來臨，富邦產險亦針對無人工廠的安全性進行深入研究，並同步取得CMSE國際機械安全專家認證，與企業客戶攜手提升生產安全。