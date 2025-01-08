快訊

年改下一戰場 公教停砍年金將排案審查

明起強烈冷氣團轉濕冷 太平山、拉拉山、合歡山有望降雪

清晨5時19分花蓮近海規模4.3地震 6縣市有感 最大震度太魯閣3級

富邦保險品質 奪九個特優

經濟日報／ 記者陳美君／台北報導
富邦金控、富邦人壽、富邦產險獲《現代保險雜誌》「2025保險品質獎」九項特優肯定。 富邦金控／提供
富邦金控、富邦人壽、富邦產險獲《現代保險雜誌》「2025保險品質獎」九項特優肯定。 富邦金控／提供

《現代保險雜誌》昨（7）日舉行「2025保險品質獎」頒獎典禮，富邦金控（2881）榮獲「最值得推薦」特優；富邦人壽獲「知名度最高」、「業務員最優」、「理賠服務最好」、「最值得推薦」四項特優；富邦產險獲「最佳形象」、「售後服務」、「最佳專業」及「最值得推薦」四項特優，富邦金及子公司共獲九項特優，展現卓越實力與深厚口碑，優異表現深受大眾肯定。　　

富邦金控董事長蔡明興表示，此次富邦金控及子公司能在《現代保險雜誌》「第31回全國最佳壽險公司暨金控公司排行榜大調查」中脫穎而出獲得「2025保險品質獎」九項特優獎項，實屬榮幸。

未來，富邦金控及旗下子公司也將持續秉持「正向力量 成就可能TM」品牌精神，致力提供消費者及企業最完整多元的金融產品與服務，朝「亞洲一流金融機構」願景邁進。

富邦人壽總經理陳世岳表示，富邦人壽秉持以人為本的精神，發揮金融保險專業，整合保險科技，持續推出各項創新商品及服務、擴大服務觸角。

除規劃各類專業培訓課程，強化同仁業務實力，並在銷售服務流程中，全面導入保險科技運用，致力提供各客群全面完善的保險規劃，以達成公平待客、普惠金融的目標；並陸續推出多元理賠服務，如開辦「理賠聯盟鏈」、「理賠醫起通」服務、「視訊理賠」服務等，實踐保戶「關懷零距離」的理想。

富邦產險總經理賴榮崇表示，富邦產險有感於企業客戶若遭逢意外便有鉅額損失的風險，迄今投入損害防阻近30年，致力提供企業各種風險樣態的損害防阻服務。

同時，也與時俱進導入各項新技術，除創新提供紅外線空拍機檢測服務及導入各式風險評估模型，因應工業4.0時代來臨，富邦產險亦針對無人工廠的安全性進行深入研究，並同步取得CMSE國際機械安全專家認證，與企業客戶攜手提升生產安全。

保險 富邦金控 理賠

延伸閱讀

將來銀揪伴 搶創新商機

中職／韓籍啦啦隊南珉貞決定定居台灣 新年看租房面臨抉擇

PLG／雄中主場開箱 鋼鐵人大勝富邦勇士31分勝場開胡

中職／啦啦隊雅涵元旦宣布改名 傳將離開樂天轉戰富邦

相關新聞

熱錢湧 台幣爆量升1.23角…升幅近二月最大

熱錢狂湧、台股大漲，激勵國內匯市爆量強升，新台幣匯率昨（7）日強升1.23角，收在32.739元，連兩升並為逾一周新高，...

財管2.0鬆綁 拚春節前上路

搶攻財管2.0商機，金管會6日預告相關辦法，刪除國銀承辦高資產財管業務的管理資產規模（AUM）門檻，改以衡酌各銀行資產業...

壽險不動產報酬新制生效 商用市場可望迎來資金活水

利多來了，為了讓壽險業不動產投資避免受到短期利率調整影響，金管會於2024年10月預告修正相關法規，調整壽險業不動產投報...

年關近 國銀放款增幅趨緩 去年11月僅多1,603億元

國銀去年前11月放款動能強勁，改寫新紀錄。金管會昨（7）日公布國銀存放款最新統計，2024年前11月，本國銀行放款增3....

兆豐、玉山金2024年獲利創高 每股純益2.35元、1.63元

兆豐金控、玉山金控昨（7）日公布2024年全年自結獲利，兩家金控累計稅後純益均創歷史新高。其中，兆豐金累計全年稅後純益3...

租賃業納管 初步達共識

租賃公司納管《金融保費者保護法》倒數計時，租賃公會昨（7）日邀集首波納管的三大租賃業者討論針對納管與金保法應針對產業特性...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。