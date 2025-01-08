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熱錢湧 台幣爆量升1.23角…升幅近二月最大

經濟日報／ 記者陳美君／台北報導
新台幣匯率示意圖。 聯合報系資料庫
新台幣匯率示意圖。 聯合報系資料庫

熱錢狂湧、台股大漲，激勵國內匯市爆量強升，新台幣匯率昨（7）日強升1.23角，收在32.739元，連兩升並為逾一周新高，市場交投熱絡，一天爆出20.37億美元的成交巨量。

CES消費性電子展登場，熱錢聞風而至、股市展現多頭氣勢。匯銀主管說，台股叩關24,000點，台積電領軍上攻、盤中一度高達1,160元，再創歷史新高，新台幣匯率則是連兩天升值，並迅速由32.917元谷底翻揚至32.739元，短短兩天升值1.78角。新台幣匯率昨日強升1.23角，為近兩個月最大。

匯銀主管指出，美元指數漲至109高點後回檔修正，昨天下跌0.66%，主要亞幣全數反彈。其中，台灣主要貿易對手國貨幣韓元升幅1.08%、漲勢最猛，星元匯率升幅0.59%居次，新台幣匯率升幅0.38%居中，日圓與人民幣匯率分別升值0.11%與0.03%。

昨日主要貨幣對美元升貶幅
昨日主要貨幣對美元升貶幅

匯銀主管表示，美國科技股飆升，激勵台股連兩日大漲，昨天盤中一度強漲396點，尾盤漲勢收斂，終場上漲103點，以23,651點。熱錢趕在農曆年前持續匯入買台股，新台幣匯率盤中最高升抵32.713元、最多升值1.49角，後在美元買盤進場下，升值減至1.23角，以32.739元作收。

展望後市，匯銀主管說，受到外資匯入買股票影響，國內金融市場上演令投資人大為振奮的股匯雙漲行情，但此股多頭氣勢能否一路延續至農曆年前，仍須密切關注。

匯銀主管表示，川普上任後有諸多政策變數，估計短期內，新台幣匯率走勢須視美元強弱、主要亞幣波動及股市表現而定；預期新台幣匯率在農曆年前將在32.6元至33元區間波動。

除川普上任此一重大不確定性因素外，匯銀主管也說，美國聯準會將公布會議紀錄、美國就業、經濟與通膨等相關數據，均為市場緊盯的關鍵指標。

台幣匯率 新台幣 美國聯準會

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