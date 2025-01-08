兆豐、玉山金2024年獲利創高 每股純益2.35元、1.63元

兆豐金控（2886）、玉山金控昨（7）日公布2024年全年自結獲利，兩家金控累計稅後純益均創歷史新高。其中，兆豐金累計全年稅後純益347.6億元，年增4.5%，每股稅後純益（EPS）為2.35元，玉山金2024年稅後純益260.8億元，年增近兩成，EPS為1.63元。

兆豐金2024全年稅後純益持續成長創新高，但是EPS因為股本增加關係，則是較2023年2.37元下降。兆豐金自結去年12月單月稅後純益27億元，累計全年稅後純益347.6億元，EPS為2.35元。12月四大子公司包括銀行、證券、票券、產險單月合計獲利約12.5億元，12月兆豐金獲利主要仰賴產險減資彌補虧損的所得稅利益認列，單月才有超過27億元獲利。

兆豐銀行2024全年獲利則是衰退8.5%，主因財務投資包括長投、換匯交易FX SWAP（換匯交易）收益減少，以及海外備抵呆帳提存增加、營業費用略增等因素，雖然手續費與利差收益有成長，但抵銷不了其他收益下滑或費用增加的部分，使得兆豐銀行2024全年獲利衰退。

據了解，兆豐銀長投包括中鋼、台灣高鐵等股，是其收益下滑主因，其中，中鋼到2024年底跌破20元大關是重災區，而台灣高鐵也在跌破30元關卡後，去年底來到波段低點，導致兆豐銀投資持有台灣高鐵的評價利益由正轉負，再加上電廠等其他部分投資也有評價損失，還有財務操作換匯交易收益減少等，因此光是整個投資交易影響就比上一年度少了20多億元。

玉山金去年12月單月稅後純益20.8億元、月增三成，累計2024年稅後純益260.8億元，EPS為1.63元，子公司玉山銀行及玉山證券獲利皆創新高。

玉山銀12月單月稅後純益18.4億元、月增8%，全年稅後純益245.3億元，年成長25.1%，玉山證券全年獲利21.8億元，年成長68.8%；玉山創投稅後淨損2.6億元。

玉山金發言人林俊佑表示，銀行去年獲利動能主要是企業放款及海外放款成長，另，手收年成長超過三成，表現在財管及信用卡創佳績，估全年信用卡簽帳金額有前三名。至於玉山證得益於股市成交量高檔，經紀手收有好表現。創投雖虧損，但僅是評價損失，主因投資部位有些公司掛牌延遲至今年，預期今年應會比去年好。