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年關近 國銀放款增幅趨緩 去年11月僅多1,603億元

經濟日報／ 記者楊筱筠戴玉翔／台北報導
金管會。 聯合報資料照
金管會。 聯合報資料照

國銀去年前11月放款動能強勁，改寫新紀錄。金管會昨（7）日公布國銀存放款最新統計，2024年前11月，本國銀行放款增3.49兆元寫歷年同期新高。惟11月單月受到接近年關，企業加速還款，放款月增幅為四個月來新低。

金管會官員強調，去年出口好轉、經濟活動活絡，民間與企業資金需求增加，前11月放款亮眼，但受到企業還款較多，以及企業支付貨款與存款到期匯出，去年11月底，國銀放款總餘額為41.9兆元，月增1,603億元或0.38％，月增幅創四個月來新低；同期存款總餘額58.6兆，月增幅從上月0.76％降至0.36％，近乎腰斬。

國銀放款結構有四大用途，周轉金為最大宗需求，其次為不動產，去年前11月較2023年底，分別增1.95兆元以及1.27兆元，購置動產增1,891億元，企業投資則增加852億元。較10月的增加金額依序為購置不動產870億元、周轉金454億元、購置動產242億元與企業投資37億元。

雖然去年前11月國銀放款亮眼，但觀察去年11月單月放款結構，受到企業戶加快還款速度，周轉金放款月增加數僅454億元，較10月月增2,309億元大幅減少八成，是否代表企業看衰2025年景氣？銀行局副局長林志吉認為，周轉金較為短期性，並非投資性，認為增減與備料等需求有關，且近幾個月，銀行存款與放款都有增加，只是11月增量沒有10月大，但都在正常經濟活動範圍中。

另外，反映購屋買賣交易減少，去年11月購置不動產放款月增數僅增870億元，連兩個月不到千億元。市場推估，與央行9月推出第七波不動產信用管制有高度關聯。

觀察國銀放款授信單位，仍以國內總分行仍屬大宗，去年前11月放款較2023年底增2.95兆元，海外分行以增加2,904億元居次，OBU增2,603億元第三，大陸分行則出現衰退31億元。如果以月增數相比，國內總分行、OBU以及海外分行，月增數分別為726億元、417億元與416億元，大陸分行月減16億元。

林志吉解釋，大陸分行出現獲利減少，呆帳費用增加，以及投資與利息淨收減少；OBU獲利則受惠衍生性金融商品淨利增加。

金管會昨日公布去年11月底國銀存放款統計，本國銀行家數為38家，國銀存款總額達58.6兆元新高，年增3.7兆元，已經超越2022年以來全年存款增幅紀錄。

【記者楊筱筠、戴玉翔／台北報導】國銀2024年全年獲利，確定將會超越2023年4,724億元，再創歷史新高。金管會昨（7）日公布國銀2024年前11月稅前盈餘4,949.5億元，續創史上同期新高，年增9.1％，獲利三支柱利息淨收益、手續費淨收益、投資及其他淨收益，都較2023年同期成長。

金管會統計，去年前11月，國銀稅前盈餘年增414.6億元或9.1％。其中，三大獲利支柱中，年增率以手續費淨收益33.5％為最高，投資及其他淨收益年增5.2％居次，利息淨收益年增4.9％。

金管會

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