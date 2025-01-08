壽險不動產報酬新制生效 商用市場可望迎來資金活水

利多來了，為了讓壽險業不動產投資避免受到短期利率調整影響，金管會於2024年10月預告修正相關法規，調整壽險業不動產投報率計算標準，該修正案提前於昨（7）日正式上路，未來壽險業不動產投報率將從原先2.97%大降0.425個百分點到2.545%，有助挹注商用不動產資金活水。

央行從2022年開始利率連五升，壽險業投資不動產最低投報率門檻從先前的2.095％拉高到2.97％，商辦報酬率幾乎達不到，因此壽險業紛紛將目光轉向其他投資標的，如積極介入物流倉儲地產，有些是購後回租、或以分租方式經營物流倉儲，投報率估算達3至5%，有些則是購入工業土地並投資興建物流中心。

為了讓壽險業不動產投資避免受到短期利率調整影響，金管會於2024年10月預告修正「保險業辦理不動產投資管理辦法」，將不動產投資的法定收益率計算標準，從原先中華郵政2年期定期儲金小額存款機動利率，調整為近五年中華郵政1月1日牌告2年期定期儲金小額存款機動利率的平均利率，但加碼5碼則未改變。

若依原先中華郵政2年期定期儲金小額存款機動利率是1.72%，加計5碼、1.25個百分點後，是2.97%；依照新制，近五年中華郵政1月1日的兩年定儲機動利率的平均利率，是1.295%，加計5碼後是2.545%，新舊制差了0.425個百分點。

金管會表示，保險業從事不動產投資是以獲取長期穩定收益為目的，作為法定收益率的指標利率應具備穩定性，始能避免受短期利率調整的影響。

對此，壽險業者指出，修法通過對於保險業投資在商用不動產的動能將會增加，商辦或工業、物流、IDC產業所需的不動產及觀光產業所需的飯店，公司都是持續看好，也會適時的評估投資。

據世邦魏理仕2024年商用不動產暨土地市場報告中指出，隨著「保險業辦理不動產投資管理辦法」完成修正，今年將見到保險業者更為積極地評估收益型不動產，將成為商用不動產一大動能。



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