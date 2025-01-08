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財管2.0鬆綁 拚春節前上路

經濟日報／ 記者戴玉翔楊筱筠／台北報導

搶攻財管2.0商機，金管會6日預告相關辦法，刪除國銀承辦高資產財管業務的管理資產規模（AUM）門檻，改以衡酌各銀行資產業務做審核標準，預計最快農曆年前實施。

金管會6日預告修正「銀行辦理高資產客戶適用之金融商品及服務管理辦法」部分條文草案，內容包含刪除銀行AUM三大門檻：金錢信託資產餘額1,500億元、全體理財客戶可投資資產3,000億元、資產達3,000萬以上客戶總可投資資產1,000億元，等於全面開放銀行辦理高資產業務；以及放寬銀行發行境外結構債銷售對象。

金管會銀行局副局長林志吉表示，該修正草案依規定須預告14天至1月20日，如果各界無其他意見，預計農曆年前就會公告實施。

另外金管會昨（7）日宣布核准渣打銀行開辦財管2.0業務，成為第13家獲准的銀行，預估有機會在上半年開辦。

目前在台灣的外銀中，瑞銀、滙豐和渣打都已獲金管會核准承辦高資產財管業務。而本國銀行獲准開辦億元級富豪客戶的財管2.0業務，分別為中信、兆豐、國泰世華、第一、合庫、玉山、台北富邦、元大、華南銀及上海銀行。統計渣打銀以外的12家銀行，截至2024年11月底止，高資產客戶數達1.15萬人，AUM合計新台幣1兆3,787億元。

林志吉說明，同意渣打銀行辦理財管2.0業務，主要考量該行計劃增加投資於商品開發、流程改造、人才僱用及硬體設備，引進國外金融商品開發能力，以及運用財富管理資訊系統以增進辦理本業務，並與國外知名機構合作培訓人才等。同時渣打銀行母行為國際性大型銀行，同意該行辦理高資產客戶財富管理業務，有利引入國際辦理經驗。

林志吉表示，銀行取得金管會核准函後，多半準備期會在三個月至六個月，確切開辦日，要視銀行後續準備情形而定，預估有機會在今年上半年開辦。另外，目前還有一家民營銀行遞件申請，正在審核中。

渣打銀行總經理邢保利表示，台灣是渣打銀行非常重視的市場，會持續投資台灣。今年也將設立兩家「渣打國際私人理財中心」，並將擴大招募理財諮詢顧問，以深耕財管市場。

渣打銀行 金管會

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