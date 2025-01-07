國銀去年前11月放款再寫新高 惟近年關周轉金月增數大減

國銀去年前11月放款動能強勁，改寫新紀錄。金管會7日公布國銀存放款最新統計，2024年前11月以來，本國銀行放款增3.49兆元寫歷年同期最高，並持續超越歷年全年放款增幅金額紀錄，續改寫新高。

惟11月單月受到接近年關，企業加速還款，國銀11月放款月增幅創四個月來新低，周轉金放款月增加數僅454億元，較10月月增2,309億元大幅減少近八成。

是否代表企業看衰2025年景氣？銀行局副局長林志吉認為，周轉金較為短期性，並非投資性，認為增減與備料等需求有關，且近幾個月，銀行存款與放款都有增加，只是11月增量沒有10月大，但都在正常經濟活動範圍中。

另外，反映購屋買賣交易減少，去年11月購置不動產放款月增數僅增870億元，連兩個月不到千億元。市場推估，與央行9月推出第七波不動產信用管制有高度關聯。

觀察國銀放款授信單位，仍以國內總分行仍屬大宗，去年前11月放款較上年底增2.95兆元，海外分行以增加2,904億元居次，OBU增2,603億元第三，大陸分行則出現衰退31億元。如果以月增數相比，國內總分行、OBU以及海外分行，月增數分別為726億元、417億元與416億元，大陸分行月減16億元。

林志吉解釋，大陸分行出現獲利減少，與呆帳費用增加，以及投資與利息淨收減少；OBU獲利則受惠衍生性金融商品淨利增加。

金管會7日公布去年11月底國銀存放款統計，本國銀行家數為38家，國銀存款總額達58.65兆元新高，年增3.73兆元，已經超越2022年以來全年存款增幅紀錄。2023年全年存款增加2.58兆元、2022年增3.70兆元，2021年全年增加3.85兆元。

金管會官員強調，去年受到出口好轉，經濟活動活絡，民間與企業資金需求增加，前11月放款亮眼，但受到企業還款較多，以及企業支付貨款與存款到期匯出，去年11月底，國銀放款總餘額41.96兆元，月增1,603億元或0.38％，月增幅創四個月來新低；同期存款總餘額58.65兆，月增幅從上月0.76％降至0.36％，近乎腰斬。

國銀放款結構有四大用途，周轉金為最大宗需求，其次為不動產，去年前11月較上年底，分別增1.95兆元以及1.27兆元，購置動產增1,891億元，企業投資則增加852億元。月增數依序為購置不動產870億元、周轉金454億元、購置動產242億元與企業投資37億元。