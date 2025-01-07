快訊

扯！饗饗微風信義店疑食物中毒「下午遭停業」 今晚直擊仍在供餐

反轉？陸男星泰緬邊境失聯 機場接送司機曝「疑點」：不像被迫或被綁架

國銀去年前11月放款再寫新高 惟近年關周轉金月增數大減

經濟日報／ 記者楊筱筠／台北即時報導

國銀去年前11月放款動能強勁，改寫新紀錄。金管會7日公布國銀存放款最新統計，2024年前11月以來，本國銀行放款增3.49兆元寫歷年同期最高，並持續超越歷年全年放款增幅金額紀錄，續改寫新高。

惟11月單月受到接近年關，企業加速還款，國銀11月放款月增幅創四個月來新低，周轉金放款月增加數僅454億元，較10月月增2,309億元大幅減少近八成。

是否代表企業看衰2025年景氣？銀行局副局長林志吉認為，周轉金較為短期性，並非投資性，認為增減與備料等需求有關，且近幾個月，銀行存款與放款都有增加，只是11月增量沒有10月大，但都在正常經濟活動範圍中。

另外，反映購屋買賣交易減少，去年11月購置不動產放款月增數僅增870億元，連兩個月不到千億元。市場推估，與央行9月推出第七波不動產信用管制有高度關聯。

觀察國銀放款授信單位，仍以國內總分行仍屬大宗，去年前11月放款較上年底增2.95兆元，海外分行以增加2,904億元居次，OBU增2,603億元第三，大陸分行則出現衰退31億元。如果以月增數相比，國內總分行、OBU以及海外分行，月增數分別為726億元、417億元與416億元，大陸分行月減16億元。

林志吉解釋，大陸分行出現獲利減少，與呆帳費用增加，以及投資與利息淨收減少；OBU獲利則受惠衍生性金融商品淨利增加。

金管會7日公布去年11月底國銀存放款統計，本國銀行家數為38家，國銀存款總額達58.65兆元新高，年增3.73兆元，已經超越2022年以來全年存款增幅紀錄。2023年全年存款增加2.58兆元、2022年增3.70兆元，2021年全年增加3.85兆元。

金管會官員強調，去年受到出口好轉，經濟活動活絡，民間與企業資金需求增加，前11月放款亮眼，但受到企業還款較多，以及企業支付貨款與存款到期匯出，去年11月底，國銀放款總餘額41.96兆元，月增1,603億元或0.38％，月增幅創四個月來新低；同期存款總餘額58.65兆，月增幅從上月0.76％降至0.36％，近乎腰斬。

國銀放款結構有四大用途，周轉金為最大宗需求，其次為不動產，去年前11月較上年底，分別增1.95兆元以及1.27兆元，購置動產增1,891億元，企業投資則增加852億元。月增數依序為購置不動產870億元、周轉金454億元、購置動產242億元與企業投資37億元。

金管會

延伸閱讀

壽險業利多！不動產投報率調降為2.545% 即日起上路

國銀11月再大舉加碼海外債1370億 「連五賣」台股

她欠200萬元深夜遇飛車討債 國道時速飆190公里追撞釀3死

40歲以下平均存款13.6萬、23.2%零存款！達人「要用錢賺錢」：存款不等於資產

相關新聞

台股上漲熱錢湧入 新台幣盤中狂升近1.5角收32.739元

美元回落、台股上漲、熱錢湧入等利多齊聚，新台幣兌美元揮別貶值陰霾，爆量強漲，今天收盤收在32.739元，勁揚1.23角，...

罕見！2024年全年「發債五哥」出爐 國泰、富邦「壽險雙雄」齊上榜

2024年全年「發債五哥」名單出爐。根據櫃買中心統計，身為國營事業的台灣中油2024年全年發債995億元，擠下同為國營事...

迎金蛇年 台新銀行推金水合一的「金庫納財禮盒」

迎接2025金蛇年，台新銀行今日宣布將首次推出專為理財貴賓設計的「金庫納財禮盒」限量2888個，將在全台101家分行全面...

發財水、發財米來了 銀行公布四大祕技發大財

迎接農曆新年，多家銀行應景推出發財水、發財米以及紅包袋新春贈禮，致贈給往來客戶，讓客戶都能分享到金融機構財源滾滾的好運。

迎金蛇年 北富銀發送10萬瓶發財水和7萬份發財金

民間習俗中象徵財運亨通的發財金與發財水，向來是最受歡迎的開運小物，台北富邦銀行今日宣布，今年特別加碼準備十萬瓶發財水和七...

年關資金緊俏效應浮現 國銀去年11月存款增量腰斬

金管會今日公布最新統計，本國銀行去年11月存款總金額為58.65兆元，相較於10月的月增4407億，11月的月增不到10...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。