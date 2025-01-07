罕見！2024年全年「發債五哥」出爐 國泰、富邦「壽險雙雄」齊上榜

2024年全年「發債五哥」名單出爐。根據櫃買中心統計，身為國營事業的台灣中油2024年全年發債995億元，擠下同為國營事業的台灣電力，登上「發債王」寶座，台電全年發債828億元緊追在後；值得關注的是，「壽險雙雄」富邦人壽、國泰人壽，2024年分別發債560與440億元，名列發債第三與第四大，「護國神山」台積電（2330）發債343億元，排名第五。

相較於2023年，發債前四大依舊為國營事業與科技大廠的天下，分別為台灣電力、台積電、鴻海精密與台灣中油，國泰人壽全年發債306億元排行第五；至於2024年，除國壽發債規模排名前進至第四大外，富邦人壽還以黑馬姿態衝出、搶下第三名。

債券商主管指出，相較於壽險公司為接軌國際制度接連發債，2024年國內企業發債籌資意願相對低迷。櫃買中心數據顯示，2024年全年公司債發行金額為5,536.5億元，較2023年的6,725.7億元，大減17.68%，主要原因是中央銀行升息後墊高市場利率，以及企業發債態度轉趨觀望有關。

券商主管說，「美國聯準會在2024年9月啟動降息循環，有些企業研判國內債券利率有機會跟著走低，不急著在利率高點時發債」。

債券商主管還說，2024年「壽險雙雄」同時擠入前五大，為過去十分罕見的情況，主要原因是保險業將於2026年接軌TW-ICS，大型壽險業者近年來皆積極增資與發債以強健資本。

櫃買中心統計指出，2024年光是壽險公司的次順位公司債，發行總金額就高達1,378.88億元，除富邦人壽與國泰人壽外，南山人壽、新光人壽、凱基人壽、三商美邦等業者2024年均發行次順位債厚實資本。

券商主管說，與公司債相較，2024年金融債、永續債發行更為熱絡，櫃買數據顯示，2024年金融債發行金額達839.2億元，較2023年暴增49.59%。永續債方面，2024年發行規模達1,491.8億元，年增1.29%，續創歷史新高紀錄。