迎金蛇年 台新銀行推金水合一的「金庫納財禮盒」

迎接2025金蛇年，台新銀行今日宣布將首次推出專為理財貴賓設計的「金庫納財禮盒」限量2888個，將在全台101家分行全面贈送，另外為臨櫃辦理業務的客戶，台新今年也準備了88888瓶的「聚財開運水」與58888份「旺年發財金」，並祭出多項新春理財優惠，蛇年開運禮品自即日起至農曆年前於全台分行發送，送完為止。

台新銀行表示，金蛇年充滿機運與財富，今年特別為貴賓設計「金庫納財禮盒」，以圓形金庫門與蛇紋壓印裝飾，象徵開啟財富之門，禮盒內含紅包袋、氣泡開運水、發財金及AI賀卡，希望將財運與祝福獻給貴賓。

台新銀行也說明，「聚財開運水」獨特之處在於選在吉時放入金庫，吸納滿滿財氣。提到蛇年如何開運旺財，台新銀行分享四大密技：一、將「氣泡開運水」與「聚財開運水」放在家中財位，於元宵節當日飲用；二、將「金庫納財禮盒」擺放於家中財位，紅包袋中放入8,800元作為生財開運金；三、運用AI賀卡與親友分享喜氣；四、將「旺年發財金」放在皮夾或保險箱中，以招來全年財運。

此外，台新銀行也為理財YBO兒童會員準備了限量5888份金蛇小提燈，邀請家長在年節期間為孩子開立兒童帳戶，領取專屬禮物並教導理財觀念，為未來財務規劃奠定良好基礎。另為滿足年終獎金理財規劃需求，台新銀行推出多項新春理財優惠，即日起至3月底，祭出「金優利新臺幣定存專案」，新資金臨櫃存入享最高2%年息。