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迎金蛇年 國泰金控「蛇年新春贈禮」限量登場

聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導
迎金蛇年 國泰金控「蛇年新春贈禮」限量登場。圖／國泰金提供
迎金蛇年 國泰金控「蛇年新春贈禮」限量登場。圖／國泰金提供

為2025乙巳小龍年(蛇年)添好運、招財氣，國泰金控今日宣布，將推出限量蛇年招財金、發財水、發財米、紅包袋、精裝日誌等系列新春贈禮，另外國泰優惠CUBE Rewards App亦推出新春限時優惠活動，客戶只要參加國泰金控旗下數位通路活動，或赴國泰世華銀行全台165家分行辦理業務，即有機會獲得限量新春贈禮。

其中，為延續支持在地農業，國泰金已連續五年力挺臺灣東部在地小農，今年的發財米亦採購友善環境耕作法的花東優質米，國泰金控包含旗下子公司稻米總採購量為6500公斤。

國泰金控公關發展部協理施君蘭表示，本次新春贈禮分為經典系列與時尚系列，其中經典系列以「靈蛇獻瑞．祥蛇聚富」為核心理念，運用國泰大樹的枝葉與靈蛇盤繞構成無限符號，象徵財富匯聚與生生不息的循環，金蛇與銀蛇成雙成對，傳遞祥瑞與智慧的美好寓意。而時尚設計則以「曼妙蛇影．點點綴果」為靈感，透過靈蛇曼妙的曲線與輕巧點綴的果實，象徵豐收與資產豐盈，傳遞「財富無限、福運連連」的新年祝福。

此外，國泰金控今年的招財金，也是以靈蛇盤繞國泰大樹構成無限符號，象徵財富聚集與生生不息的循環，並由庇護工場精心製作，為庇護員工提供學習與就業機會，並經存放於銀行金庫吸收滿滿財氣，為客戶帶來開運招財的美好祝福。

國泰金控今年亦提供二種紅包袋，一種是透過靈蛇優雅曲線與果實點綴，象徵豐收與財富無限的美好意涵，傳遞「財富無限、福運連連」的新年祝福，另一種則是阿發紅包袋，採用延續圖像設計，搭配「喜氣紅」與「活力橘」雙色，象徵好事成雙，圓形線條徽章圖形展現阿發的樂天開朗與朝氣光芒，並以精緻燙金打凸工藝讓成品更具手感與質感。

當兩款紅包袋並排放置時，圖案構成兩條蛇盤繞成類似繩結的意象，由抽象幾何線條呈現，並透過雷射膜燙金工藝彰顯現代蛇年設計的美感。整體設計傳遞新年的美好祝願，寓意「大發利市」、「發生好事」，為新春增添祥瑞與喜氣。

國泰金控 紅包

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