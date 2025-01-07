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台北市銀行公會改選 台灣金暨台銀董座凌忠嫄當選理事長

經濟日報／ 記者夏淑賢／台北即時報導

台北市銀行公會第20屆第1次會員大會於1月7日（星期二）下午舉行，由台北市銀行公會代理理事長黃男州主持，會員代表出席踴躍，大會進行順利，圓滿閉幕。今天會員大會改選選出新任理事長，由台灣金控暨台銀董事長凌忠嫄當選。

台北市銀行公會表示，本次會員大會除例行性議案外，會員大會中選出第20屆理事27位、候補理事6位、監事9位、候補監事3位。接續舉行第20屆第1次理事會及監事會，分別選出理事長、常務理事及常務監事。相關議題均獲會員代表支持順利通過。

當選的理事長、常務理事、常務監事、理事、候補理事、監事及候補監事名單如下：

理事長：凌忠嫄。

常務理事：凌忠嫄、董瑞斌、黃男州、林衍茂及邱月琴等5位。

常務監事：陳思寬。

理事：凌忠嫄、董瑞斌、黃男州、林衍茂、邱月琴、陳芬蘭、何英明、胡光華、劉佩真、戴燈山、陳勝宏、李長庚、簡展穎、申鼎籛、林維俊、郭進一、賴昭銑、駱怡君、陳佳文、江瑞堂、周添財、楊真理、郭倍廷、陳冠舟、許柏林、顏文隆、郭明鑑等27位。

候補理事：郭釧溥、安孚達、廖美祝、吳佳曉、林淑真、張財育等6位。

監事：陳思寬、王銘陽、賴進淵、俞宇琦、許維文、陳志堅、黃以孟、林知延、韓蔚廷等9位。

候補監事：佐伯和彥、邢保利、魏政祥等3位。

當選名單將依規定函送臺北市政府社會局備查。

林知延 董瑞斌 黃男州

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