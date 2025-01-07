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新新併勞資協商新進度 金管會：可陸續補件

經濟日報／ 記者楊筱筠戴玉翔／台北即時報導

金管會2025年迎來兩大併購案審核，包括新新併以及永豐金控（2890）併購京城銀（2809）。對於新光金控（2888）6日董事會通過金控員工安置計畫，保障工作權三年，僅剩下新光銀還未簽好勞資協議，是否能向金管會送件？金管會銀行局副局長林志吉7日指出，對審查中個案不予評論或證實，強調送件計畫原本就要有妥善的員工安置計畫，對於新光金與子公司陸續完成協商，可以陸續補進相關文件。

目前新光金控旗下子公司，除新光人壽、元富證券及其轄下四家子公司（元富期貨、元富投顧、元富保代、元富創投）已完成員工安置計劃外，其餘子公司新光投信、新光金保代、新光金創投及新光行銷等公司，亦已陸續完成員工安置計畫之簽署。

市場疑慮，金融機構沒有與員工談妥安置計畫就送件，到底員工安置計畫，到底是不是申請併購必要條件？林志吉回應，員工安置計畫很重要，是申請文件一部分，至於申請的文件有沒有包含這個，會依照不同案件審查。

員工安置計畫可不可邊審邊談？林志吉回應，對審查中個案不予評論或證實，送件計畫原本就要有妥善的員工安置，至於是否要求補件，林志吉回應，會依照相關規範辦理，不會對大眾證實或是評論。

林志吉強調，針對合併案所涉的勞資協商部分，依據金融機構合併法第12條規定，金融機構函報進來的文件，包括對受僱人權益處理等重要事項，原本就要提出妥適的員工安置計畫，並且要附公司與工會協商，或是勞資協議的會議紀錄，公司與工會協商紀錄建立在有工會組織，假設沒有工會就是勞資協議的會議紀錄，兩者取其一。

永豐金控併購京城銀案件，將會依照金併法、企併法與金控法的三法之一，向金管會送件，林志吉指出，目前永豐金控併購京城銀內容為一個雛形，通案上會顧及各方權益，包括員工、投資人與股東各方面。至於永豐金控併購京城銀之前，是否有先獲得金管會許可？林志吉回應，進行中的案件不評論。

勞動部曾經洽金管會意見，訂定金融機構合併的勞工權益保障指引，審查個案是否適用這項指引？林志吉指出，就算通案進行，不一定會影響到個案審查。

工安 新光金控 永豐金控

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