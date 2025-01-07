華南金守護台灣基層棒球運動 續辦青少棒捕手訓練營

華南金控（2880）長期推動「一球圓一夢」基層棒球培育計畫，結合集團資源，協助基層棒球運動發展。為提升國內青少棒捕手之技術及觀念，自2022年起每年冠名舉辦「華南金控青少棒捕手強化訓練營」，今年持續攜手中華民國棒球協會及台灣世界少棒聯盟協會，於1月7日至9日在桃園開南大學棒球場舉辦第四屆青少棒捕手強化訓練營，邀請統一獅隊首席教練高志綱、投捕教練陳俊輝及林偉擔任教練團，傳授年輕選手守備技術和正確觀念。本屆訓練營學員來自全國國中硬式組棒球隊捕手共30名，本次活動特別製作「鐵捕紀念徽章」，讓參加的學員能夠留下難忘的回憶。

中華棒協秘書長林宗成於開訓典禮致贈感謝牌予華南金控，由處長陳伯壎代表接受，表彰華南金控每年推動基層棒球不遺餘力。陳處長表示，捕手強化訓練營四年來總共協助130位青少棒捕手提升球技，透過專業教練的示範及指導，為台灣培育更多優秀年輕選手。未來，華南金控將秉持著「一球圓一夢」培育基層棒球的初衷，持續深耕基層棒球運動。

此次營隊採取分組訓練，各組別人數不超過10位，有助於教練觀察學員細微問題，增強學員學習效能。除了基本的跑打守訓練之外，也設計與球員心理、體能及比賽戰術策略相關的課程，針對暗號施打、狀況指揮、情報蒐集等進階能力進行講解，分享職業級經驗，幫助學員短時間理解如何成為頂尖捕手，全方位提升學員的能力，提前應對未來棒球競賽的各種挑戰。