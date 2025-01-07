台北市銀行公會改選 台銀董事長凌忠嫄當選理事長
台北市銀行公會今天舉行會員大會進行全面改選，台灣銀行董事長凌忠嫄當選理事長；兆豐銀行董事長董瑞斌、玉山銀行董事長黃男州、合庫銀行董事長林衍茂、第一銀行董事長邱月琴等人當選常務理事。
台北市銀行公會第20屆第1次會員大會今天舉行，由代理理事長黃男州主持，除例行性議案，會中選出第20屆理事、候補理事、監事、候補監事，並接續舉行理事會及監事會，分別選出理事長、常務理事及常務監事。
根據選舉結果，凌忠嫄當選台北市銀行公會理事長，5位常務理事包含凌忠嫄、董瑞斌、黃男州、林衍茂及邱月琴；同時，永豐金控董事長陳思寬，當選常務監事。
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