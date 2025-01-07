發財水、發財米來了 銀行公布四大祕技發大財

迎接農曆新年，多家銀行應景推出發財水、發財米以及紅包袋新春贈禮，致贈給往來客戶，讓客戶都能分享到金融機構財源滾滾的好運。

國泰金控（2882）2025乙巳小龍年（蛇年）以傳統生肖圖騰為創意來源，結合充滿現代美學的繽紛色彩，推出限量蛇年招財金、發財水、發財米、紅包袋、精裝日誌等系列新春贈禮。

此外，國泰優惠CUBE Rewards App亦推出新春限時優惠活動，客戶只要參加國泰金控旗下數位通路活動，或赴國泰世華銀行全台165家分行辦理業務，即有機會獲得限量新春贈禮，為蛇年增添一份福氣與財運。

國泰金控公關發展部協理施君蘭表示，本次新春贈禮分為經典系列與時尚系列，其中經典系列以「靈蛇獻瑞•祥蛇聚富」為核心理念，運用國泰大樹的枝葉與靈蛇盤繞構成無限符號，象徵財富匯聚與生生不息的循環，傳遞「財富無限、福運連連」的新年祝福。

安泰銀行（2849）乙巳年準備了「財神米」，即日起至分行臨櫃辦理業務即贈送財神米，全台限量9,888個。

「財神米」乘載著豐收、財源滾滾之意，象徵著新的一年五穀豐登、財運滾滾、年年有餘；希望為每位客戶帶來財富增長、事業順遂，讓我們與您共同迎接嶄新的豐收之年。

台新銀行（2887）則在2025年，首次推出專為財富管理貴賓設計的「金庫納財禮盒」，限量2,888個於全台101家分行贈送。

台新也為臨櫃辦理業務的客戶準備了8萬8,888瓶「聚財開運水」與5萬8,888份「旺年發財金」。

台新銀行表示，專為貴賓設計「金庫納財禮盒」，內含紅包袋、氣泡開運水、發財金及AI賀卡，希望將財運與祝福獻給貴賓，並邀請他們開啟嶄新的財富篇章。

台新銀行分享四大密技：一、將「氣泡開運水」與「聚財開運水」放在家中財位，於元宵節當日飲用；二、將「金庫納財禮盒」擺放於家中財位，紅包袋中放入8,800元作為生財開運金；三、運用AI賀卡與親友分享喜氣；四、將「旺年發財金」放在皮夾或保險箱中，以招來全年財運。