渣打獲准開辦財管2.0 今年將設兩家國際私人理財中心

金管會7日正式核准渣打國際商業銀行辦理高資產客戶適用之金融商品及服務，渣打國際商業銀行總經理邢保利表示，「台灣是渣打銀行非常重視的市場，我們會持續投資台灣。今年也將設立兩家『渣打國際私人理財中心』，並將擴大招募理財諮詢顧問，以深耕財管市場」。

金管會7日宣布，同意渣打國際商業銀行辦理財管2.0業務，主要係考量該行計劃增加投資於商品開發、流程改造、人才僱用及硬體設備，引進國外金融商品開發能力，以及運用財富管理資訊系統以增進辦理本業務，並與國外知名機構合作培訓人才等事項。渣打銀行母行為國際性大型銀行，同意該行辦理高資產客戶財富管理業務，有利於將國際辦理財富管理之經驗引進我國。

目前在台灣的外銀中，瑞銀、滙豐和渣打都已獲金管會核准承辦高階資產財管業務。而本國銀行獲准開辦億元級富豪客戶的財管2.0業務，分別為中信、兆豐、國泰世華、第一、合庫、玉山、台北富邦、元大、華南銀行及上海銀行。