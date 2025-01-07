壽險業利多！不動產投報率調降為2.419% 即日起上路

利多來了，為了讓壽險業不動產投資避免受到短期利率調整影響，金管會於2024年10月預告修正相關法規，調整壽險業不動產投報率計算標準，該修正案於7日正式上路，未來壽險業不動產投報率將從原先2.97%大降0.55個百分點到2.419%，有助挹注商用不動產資金活水。

央行從2022年開始利率連五升，壽險業投資不動產最低投報率門檻從先前的2.095％拉高到2.97％，商辦報酬率幾乎達不到，因此壽險業紛紛將目光轉向其他投資標的，如積極介入物流倉儲地產，有些是購後回租、或以分租方式經營物流倉儲，投報率估算達3至5%，有些則是購入工業土地並投資興建物流中心。

為了讓壽險業不動產投資避免受到短期利率調整影響，金管會於2024年10月預告修正「保險業辦理不動產投資管理辦法」，將不動產投資的法定收益率計算標準，從原先郵局二年期定期儲金小額存款機動利率，調整為近五年郵局一月一日牌告二年期定期儲金小額存款機動利率的平均利率，但加碼五碼則未改變。

若依原先郵局二年期定期儲金小額存款機動利率是1.72%，加計五碼、1.25個百分點後，是2.97%；依照新制，近五年郵局一月一日的兩年定儲機動利率的平均利率，是1.169%，加計五碼後是2.419%，新舊制差了0.551個百分點。

金管會表示，保險業從事不動產投資是以獲取長期穩定收益為目的，作為法定收益率的指標利率應具備穩定性，始能避免受短期利率調整的影響。