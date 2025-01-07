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台股上漲熱錢湧入 新台幣盤中狂升近1.5角收32.739元

中央社／ 台北7日電
新台幣兌美元揮別貶值陰霾，爆量強漲。聯合報系資料照
新台幣兌美元揮別貶值陰霾，爆量強漲。聯合報系資料照

美元回落、台股上漲、熱錢湧入等利多齊聚，新台幣兌美元揮別貶值陰霾，爆量強漲，今天收盤收在32.739元，勁揚1.23角，台北及元太外匯市場總成交金額達20.37億美元。短短2個交易日，新台幣從32.9元一路走揚，強勢挺進32.7元價位。

國際美元漲至109大關的波段高點後，向下殺低，亞幣得以稍作喘息，加上CES消費性電子展登場，股市找到新題材，再啟一波漲勢，帶動台灣連續2天上演股匯雙漲的戲碼。

受到美國科技股飆升激勵，台股繼6日大漲639點，今天早盤最高又漲升396點，直逼24000點大關，不過尾盤漲勢收斂，終場上漲103.56點，以23651.27點、最低點作收。

外匯交易員指出，台股開高走低，但外資延續匯入力道，加上美元走弱，讓新台幣匯率升值引擎全力運轉，今天以32.81元開出後，匯價迅速上攻，盤中最高升抵32.713元、狂漲近1.5角。

不過外匯交易員指出，外資繼續買超台股，但量能縮水，如果接下來外資匯入動能熄火，回到先前雙向進出的操作模式，新台幣料將重新陷入整理格局。

此外，近期傳出美國總統當選人川普可能評估調整關稅計畫，有意縮減幅度，打擊美元士氣，雖然川普出面否認，但也增添市場不確定性。外匯交易員提醒，短線先關注本週陸續公布的聯準會會議紀錄，以及美國就業及失業數據，而川普政策動向及相關發言，可能會是今年最大的不確定性。

台股 外匯 新台幣

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