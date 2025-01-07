快訊

高雄警家成麻將賭場！擺麻將桌賺抽頭金200元 遭免職恐丟數百萬退休金

法院已核准延長逮捕令！未能逮捕尹錫悅又甩鍋挨轟 南韓公調處長道歉

尹錫悅難逃二次逮捕？為避免失敗逮捕行動重演 南韓前警官出奇招

永豐金併京城銀 金管會：員工等4面向列審查重點

中央社／ 台北7日電

永豐金擬換股搭現金合併京城銀金管會今天表示，截至目前尚未收到申請，若後續接到申請，將依金融機構合併法、企業併購法及金控法等相關法規進行審查，通案上均會將員工、股東、客戶及社會4面向列入審查重點。

2024年來金融市場併購動能湧動，除了台新金及新光金合併案外，永豐金及京城銀於2024年底召開董事會，通過以每1股京城銀普通股換新台幣26.75元現金及1.15股永豐金普通股，京城銀將成為永豐金100%持股子公司。

金管會銀行局副局長林志吉今天在例行記者會說明，截至目前為止，金管會尚未收到永豐金及京城銀合併申請，日後若接到申請，將依金融機構合併法、企業併購法及金控法等相關法規進行審核。

金融機構洽談合併，一般皆會先和主管機關「打招呼」，外界關注永豐金及京城銀是否早已向金管會報告，林志吉表示「不好回答」，並未證實亦未否認。至於對此合併案態度，林志吉強調，對於進行中的案件，主管機關不予評論。

林志吉指出，對於金融機構併購或合併案，金管會在通案上會顧及各方權益，包括員工、投資人、客戶及社會等，均為歷來審查合併或併購案重點。

京城銀 永豐金 金管會

延伸閱讀

京城銀風險偏好較高 中華信評：與永豐銀合併後將改善

熱錢去年淨匯入1.2兆創新高 外資累計餘額達9.3兆

外匯存底增加金額 十年最少

2024年全年外資創史上淨匯入新高、賣超台股第二大紀錄

相關新聞

京城銀風險偏好較高 中華信評：與永豐銀合併後將改善

永豐金控（2890）計畫透過換股及現金交易完全收購京城銀行。中華信評認為，以永豐金優於京城銀（2809）的規模以及更為穩...

發財水、發財米來了 銀行公布四大祕技發大財

迎接農曆新年，多家銀行應景推出發財水、發財米以及紅包袋新春贈禮，致贈給往來客戶，讓客戶都能分享到金融機構財源滾滾的好運。

台股上漲熱錢湧入 新台幣盤中狂升近1.5角收32.739元

美元回落、台股上漲、熱錢湧入等利多齊聚，新台幣兌美元揮別貶值陰霾，爆量強漲，今天收盤收在32.739元，勁揚1.23角，...

迎金蛇年 北富銀發送10萬瓶發財水和7萬份發財金

民間習俗中象徵財運亨通的發財金與發財水，向來是最受歡迎的開運小物，台北富邦銀行今日宣布，今年特別加碼準備十萬瓶發財水和七...

年關資金緊俏效應浮現 國銀去年11月存款增量腰斬

金管會今日公布最新統計，本國銀行去年11月存款總金額為58.65兆元，相較於10月的月增4407億，11月的月增不到10...

金管會法規調適平台開善門 期信基金保證金比率計算放寬

金管會今日宣布，參酌期貨公會的建議，決定調整金管會在103年關於期貨信託基金從事期貨交易所收取與支付保證金及權利金占基金...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。