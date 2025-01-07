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迎金蛇年 北富銀發送10萬瓶發財水和7萬份發財金

聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導
北富銀今年特別加碼準備10萬瓶發財水和7萬份發財金，祝福客戶蛇年財源滾滾來。圖／北富銀提供
北富銀今年特別加碼準備10萬瓶發財水和7萬份發財金，祝福客戶蛇年財源滾滾來。圖／北富銀提供

民間習俗中象徵財運亨通的發財金與發財水，向來是最受歡迎的開運小物，台北富邦銀行今日宣布，今年特別加碼準備十萬瓶發財水和七萬份發財金，免費贈送全台客戶，祝福大家新年「十」來運轉、一「七」發財。

北富銀也提醒客戶，發財金、發財水、和新鈔兌換，各有不同的時間，其中，發財水將在農曆年後2月3日開工日起正式發送，限量10萬瓶，只要到北富銀全台分行洽辦業務即可索取，送完為止；發財金和新鈔兌換，則都從1月20日啟動，財富管理客戶至全台分行洽辦業務即可獲贈一份發財金，限量7萬份，送完為止，另外，北富銀全台179家分行將於1月20日起連續5天開放新鈔兌換。

對於發財水的使用，北富銀建議可放在財位上招財祈福，也可以在新春期間飲用或噴灑，從內到外增添財氣，是許多家庭逢年必備的招財吉祥物。此外今年北富銀發財水在設計上別具巧思，以軟萌可愛的「貪食蛇」為主題，不僅象徵財富綿延不絕的好兆頭，更透過符合年輕世代的視覺美感，為傳統春節文化加入創新元素。

儘管今年已經加碼準備10萬瓶發財水，但每年索取人潮踴躍，往往供不應求，因此北富銀建議民眾不妨把握機會提早蒞臨分行，把豐盛財運帶回家。另一款必搶的北富銀發財金，今年更顯心意十足，卡面上以「貪食蛇」搭配「富邦財神」，象徵豐盛財源滾滾來，是迎接金蛇年最佳的開運小物，自1月20日起，為滿足民眾換新鈔的需求，北富銀全台 179 家分行將於 1 月20日起連續5天開放新鈔兌換，並建議客戶善用北富銀 LINE 官方帳號「預約取號」，可大幅縮短在分行等待的時間。

北富銀 台北富邦銀行 發財金

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