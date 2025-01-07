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告五人擔任代言人 磊山保經衝業績也衝人氣

經濟日報／ 記者仝澤蓉/即時報導
磊山保經今年邀請告五人擔任企業代言人並合作拍攝新的形象廣告。圖/仝澤蓉攝影
磊山保經今年邀請告五人擔任企業代言人並合作拍攝新的形象廣告。圖/仝澤蓉攝影

磊山保經今年迎來15周年慶，除公布2024年實收保費突破80億元大關，也請來新一代天團「告五人」擔任品牌年度代言人。

磊山保經董事長李佳蓉表示，告五人形象清新又活潑，才華洋溢實力備受肯定，與磊山的品牌印象相符合。此次邀請告五人擔任企業代言人並合作拍攝新的形象廣告，就是希望透過告五人的演繹，將磊山保經的品牌精神轉譯傳遞出去，讓社會大眾更加認識磊山保經。

磊山保經業務總經理林世德表示，2024年保險業遇到兩大市場外部環境衝擊，其一是利率高檔，讓客戶在財務規劃時，比起保單更傾向選擇定存，其二是匯率，美元的強勢讓保戶在換匯上會有顧慮；但磊山仍交出了一張亮麗的成績單。

林世德表示，磊山自2010年成立後，每年不管業績或是人力皆穩定成長，壽險保額從2010年的50億元，成長到2024年就新增1,900億元；實收保費從2023年的48億元，一舉突破至83.8億元，新增人力近500人。

世德 保費

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