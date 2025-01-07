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年關資金緊俏效應浮現 國銀去年11月存款增量腰斬

聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導
存款示意圖。圖／ingimage
存款示意圖。圖／ingimage

金管會今日公布最新統計，本國銀行去年11月存款總金額為58.65兆元，相較於10月的月增4407億，11月的月增不到10月增量的一半。銀行局副局長林志吉分析，主要由於支付貨款和存款到期而匯出二大因素，所以存款增加沒有11月多。

金融圈人士則解讀，由此可見，年關資金緊俏的效應，已在去年11月底浮現。尤其今年農曆年過年時間較往年提早，也使許多企業戶提前做資金調度，因此提出存款，由於國銀11月底存款增量較10月底腰斬，也使銀行更有銀行法第72條之2的壓力或流動性覆蓋比率的問題，12月更忙著向高科技大廠調度存款。

金管會最新統計顯示，11月的周轉金也較10月增幅減少，主要公營與民營銀行都有較多的還款，相對10月周轉金增加較多，11月企業戶則加快還款速度。至於是否和對未來景氣看法的變化有關？林志吉認為，周轉金屬短期性，非投資型，增減主要仍和備料等需求有關，而且近幾個月來，銀行不論存款或放款仍有增加，只是增量沒有10月大，但仍在正常經濟活動範圍。

市場普遍預期，大陸人行將在第1季降息和降準雙管齊下救經濟，金管會統計也顯示目前大陸景氣低迷對銀行的影響。最新統計顯示，11月單月的大陸分行與OBU（國際金融業務分行）獲利都較去年同期衰退，大陸分支機構獲利亦較10月減少，對此林志吉說明，和呆帳費用增加、利息淨收、投資收益都減少這三大因素有關。

國銀業者指出，大陸景氣低迷，也使銀行增加現有授信部位提存，另外，先前美國聯準會降息，再加上銀行不敢承作新放款或是擴張投資部位嚴防踩雷，也使利息淨收益及投資收益大減。

景氣 金管會

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