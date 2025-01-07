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渣打銀行獲准開辦高資產理財 成為第13家財管2.0銀行

聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導
渣打銀行。聯合報系資料照片
渣打銀行。聯合報系資料照片

金管會今日宣布同意渣打銀行辦理高資產理財，銀行局副局長林志吉指出，估計在3至6個月籌備期，應可望在2025年上半年開辦，此次同意渣打承作高資產理財業務，主要考量該行計劃增加投資於商品開發、流程改造、人才僱用及硬體設備，引進國外金融商品開發能力，以及運用財富管理資訊系統以增進辦理本業務，並與國外知名機構合作培訓人才等事項。

此外，渣打銀行母行為國際性大型銀行，金管會指出，同意該行辦理高資產客戶財富管理業務，有利於將國際辦理財富管理的經驗引進我國。林志吉也指出，目前也有一家民營銀行正準備提出高資產理財執照申請。

林志吉指出，正和高雄市政府持續洽談中，已有不少銀行前往勘查當地辦公室的情況，來評估是否設在亞灣專區之內。

金管會於109年8月7日訂定發布「銀行辦理高資產客戶適用之金融商品及服務管理辦法」，並已在109年12月31日及110年5月18日分批核准3家及4家銀行開辦本項業務；另自110年9月起，符合資格標準的銀行亦得依其業務規畫及業務需求情形，準備妥適後個別向金管會申請，加計此次渣打銀行被核准，迄今金管會已核准13家銀行承作高資產理財業務。

金管會也表示，114年1月6日已預告「銀行辦理高資產客戶適用之金融商品及服務管理辦法」部分條文修正草案，全面開放銀行辦理高資產業務，及採取業務項目之分階段放寬。林志吉指出，若計算預告天期14天，即1月20日可望完成預告，他也表示，在鬆綁申請門檻之後，符合資格的銀行更多，相信陸續會有更多銀行提出申請。

渣打銀行 財富管理 金管會

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