「新新併」勞資協商 金管會：已完成簽署的勞資協議可先送件

新光金控及旗下子公司對於「新新併」的員工安置方案，目前除了新光銀行之外，金控及其他子孫公司董事會都已通過，勞資雙方也都已完成簽署，能否先向金管會送件？銀行局副局長林志吉今日指出，新光金及子公司陸續有完成勞資協商：「如果金控要要即時送進來，還是可以的。」亦即，倘若是已經簽署完成的部分可先送件。

林志吉也明確指出，員工安置計畫是合併案申請文件的一部分，金控必須檢附和工會協商，或勞資會議的情形：「兩者可二擇一。」倘若有工會組織，林志吉表示，此時就必須檢付和工會協商的會議紀錄，倘若沒有工會，即可送勞資會議的紀錄給金管會來說明勞資協商的情況。

林志吉引述金融機構合併法第12條指出，金融機構合併時，對受雇人權益處理為重要事項，必須對此提出妥適的員工安置計畫，也必須檢附勞資協商的會議紀錄。