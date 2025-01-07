新安東京海上產險 勇奪保險品質獎4大獎

新安東京海上產險打造個人到企業的全方位產險服務成效卓著，在現代保險雜誌7日公布「2025保險品質獎」中勇奪「最佳形象」、「最佳專業」、「最佳售後服務」及「最值得推薦」四項評比指標優等大獎，且是蟬連8年獲頒此殊榮，顯見專業形象以及優質服務深受企業青睞與認可。

新安東京海上產險董事長藤田桂子表示，多年來本公司秉持「誠信築基，以客為尊」的服務理念，發揮企業DNA裡的「創新」能力，結合兩大股東-日本東京海上集團卓越的商品開發能力及裕隆集團的汽車價值鏈優勢下，不斷推出最優質的專業商品與貼心服務，支撐起資源整合的綜效，進而發展出如抵達事故現場處理、車險理賠服務平台、心安數位客服平台、參與傷亡法律訴訟等多項創新服務模式，著重對客戶無微不至的關懷，進一步鞏固在業界專業且貼心的品牌形象。

另一方面，作為廣大企業主的風險守護者，新安東京海上產險總經理賴麗敏亦表示，為積極強化社會對應風險韌性，立基保險職能及專業賦能，透過全面性的風險諮詢與服務，多角度協助企業檢視可能面臨的各類風險，提供如倉儲物流風險診斷、紅外線熱影像檢測、客製化損害防阻及電力節能專案服務，更定期舉辦企業風險管理研討會，延攬職業安全衛生管理、結構工程、消防設備等多元專業人才，制定最佳的損害防阻策略，為企業風險管理提供強而有力的堅實後盾。

同時為積極落實公平待客、綠色保險及普惠金融等政策，並加速促進整體社會永續發展，更於去年榮獲金管會頒發「強制汽車責任保險差異化管理機制競賽」第一名及「金融教育貢獻獎─最佳薪橋獎」殊榮，前者主要體現在政策性商品努力推展及優化精進服務的實力，後者則是在保險防詐公益宣導上彰顯保險價值的肯定。

新安東京海上產險始終以「成為專業且貼心的最佳產險公司」為願景，提供客戶與社會支持、動力與安定感，讓其具有信心探索更多新的可能，未來也將持續提供更優質、值得信賴的保險服務，並將「To Be a Good Company」的品牌價值落實於日常業務中，期許成為客戶與社會邁向美好未來的推進器。