快訊

「三重傾倒隔壁戶」返家拿家當發現有傾斜！憂再倒緊急擴大撤離10戶

慈濟遭爆侵權換畫…畫家本人發聲！李健儀還原10年前始末：此生最大遺憾

新北女超商談判被砍…身中多刀倒臥血泊 前夫攜子騎車逃逸

台灣人壽雙獲「保險品質獎」特優殊榮 獲消費者青睞

經濟日報／ 記者齊瑞甄／台北即時報導
台灣人壽榮獲2025保險品質獎四大獎肯定，（圖左起）副總林彥成、副總楊欣枬、副總曾玉潔代表授獎。台灣人壽／提供
台灣人壽榮獲2025保險品質獎四大獎肯定，（圖左起）副總林彥成、副總楊欣枬、副總曾玉潔代表授獎。台灣人壽／提供

新年五獎臨門。中國信託金融控股公司（簡稱「中信金控」）與子公司台灣人壽保險公司（簡稱「台灣人壽」）雙雙榮獲2025保險品質獎「最值得推薦」金控公司、「知名度最高」壽險公司特優殊榮；台灣人壽更橫掃「業務員最優」、「最值得推薦」、「理賠服務最好」3優等獎，打包壽險組所有獎項，台灣人壽總經理莊中慶感謝全民肯定，台灣人壽將秉持待客如親、最有溫度的服務，成為華人地區保險服務第一品牌。

保險品質獎為《現代保險》雜誌每年舉辦的「全國消費者保險購買行為暨最佳壽險公司排行榜」大調查，由消費者評比保險公司知名度、業務員素質及理賠服務，由營運規劃處處長、副總經理楊欣枬、客戶服務處處長、副總經理曾玉潔、通路一處處長、副總經理林彥成代表授獎。金管會主委彭金隆7日出席頒獎典禮表示，期許保險業持續強化資本及經營韌性，注重科技發展及創新，尤其在永續金融扮演更關鍵的角色，提供更多元、符合社會需求的保險產品，回饋員工、保戶及社會。

台灣人壽為國內首家保險公司，77年來以保險志業成就跨世代事業，更秉持雨天撐傘、待客如親的服務理念與保戶長相左右，連續八年名列「全球百大最有價值保險品牌」，今年再蟬聯保險品質獎「知名度最高」壽險公司特優榮耀。此外，更致力創「心」數位服務，積極開發創新多元需求的保險商品，持續擴大精進公平待客面向；同時運用智能輔銷工具打造高效數位保險顧問，於官網建置「預見保險顧問專區」，提供保戶體驗無所不在的一站式數位服務，再獲「業務員最優」及「最值得推薦」優等獎。

為提供最佳客戶體驗、優化理賠多元服務，台灣人壽首創「理賠AI智能平台」，推出「龍e賠一拍即匯」、「ibon便利賠」、「理賠聯盟鏈/醫療保險理賠醫起通」、「無理賠回饋金QR Code掃碼即領」及「行動理賠APP」五大數位理賠申請服務，大幅提升理賠效率和客戶滿意度，拿下「理賠服務最好」優等獎。台灣人壽保險服務與品牌影響力備受肯定，獲獎屢創新紀錄，未來將持續發揮保險核心本業，創新商品優化服務，成為客戶最暖心、最推薦的保險公司。

台灣人壽保險 壽險公司 理賠

延伸閱讀

「金融發展與創新處」問世 金管會彭金隆以這6字做期許

純網保變身數位保險公司上路 彭金隆宣布三大鬆綁

彭金隆：金管會需要人才 歡迎年輕學子報考公務員

金管會彭金隆：亞資中心推動順利 年終喊釋利多

相關新聞

京城銀風險偏好較高 中華信評：與永豐銀合併後將改善

永豐金控（2890）計畫透過換股及現金交易完全收購京城銀行。中華信評認為，以永豐金優於京城銀（2809）的規模以及更為穩...

金管會法規調適平台開善門 期信基金保證金比率計算放寬

金管會今日宣布，參酌期貨公會的建議，決定調整金管會在103年關於期貨信託基金從事期貨交易所收取與支付保證金及權利金占基金...

渣打銀行獲准開辦高資產理財 成為第13家財管2.0銀行

金管會今日宣布同意渣打銀行辦理高資產理財，銀行局副局長林志吉指出，估計在3至6個月籌備期，應可望在2025年上半年開辦，...

「新新併」勞資協商 金管會：已完成簽署的勞資協議可先送件

新光金控及旗下子公司對於「新新併」的員工安置方案，目前除了新光銀行之外，金控及其他子孫公司董事會都已通過，勞資雙方也都已...

全支付跨境版圖再擴大 成台灣首家進軍韓國業者

全聯推出的電子支付服務全支付於7日宣布，韓國跨境支付正式上線，成為台灣首家登陸韓國跨境支付的業者。透過與台灣跨境支付平台...

蛇年添好運！國泰金「蛇年新春贈禮」 招財金、發財水等這裡免費拿

為2025乙巳小龍年（蛇年）添好運、招財氣，國泰金控（2882）以傳統生肖圖騰為創意來源，結合充滿現代美學的繽紛色彩，推...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。