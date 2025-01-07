台灣人壽雙獲「保險品質獎」特優殊榮 獲消費者青睞

新年五獎臨門。中國信託金融控股公司（簡稱「中信金控」）與子公司台灣人壽保險公司（簡稱「台灣人壽」）雙雙榮獲2025保險品質獎「最值得推薦」金控公司、「知名度最高」壽險公司特優殊榮；台灣人壽更橫掃「業務員最優」、「最值得推薦」、「理賠服務最好」3優等獎，打包壽險組所有獎項，台灣人壽總經理莊中慶感謝全民肯定，台灣人壽將秉持待客如親、最有溫度的服務，成為華人地區保險服務第一品牌。

保險品質獎為《現代保險》雜誌每年舉辦的「全國消費者保險購買行為暨最佳壽險公司排行榜」大調查，由消費者評比保險公司知名度、業務員素質及理賠服務，由營運規劃處處長、副總經理楊欣枬、客戶服務處處長、副總經理曾玉潔、通路一處處長、副總經理林彥成代表授獎。金管會主委彭金隆7日出席頒獎典禮表示，期許保險業持續強化資本及經營韌性，注重科技發展及創新，尤其在永續金融扮演更關鍵的角色，提供更多元、符合社會需求的保險產品，回饋員工、保戶及社會。

台灣人壽為國內首家保險公司，77年來以保險志業成就跨世代事業，更秉持雨天撐傘、待客如親的服務理念與保戶長相左右，連續八年名列「全球百大最有價值保險品牌」，今年再蟬聯保險品質獎「知名度最高」壽險公司特優榮耀。此外，更致力創「心」數位服務，積極開發創新多元需求的保險商品，持續擴大精進公平待客面向；同時運用智能輔銷工具打造高效數位保險顧問，於官網建置「預見保險顧問專區」，提供保戶體驗無所不在的一站式數位服務，再獲「業務員最優」及「最值得推薦」優等獎。

為提供最佳客戶體驗、優化理賠多元服務，台灣人壽首創「理賠AI智能平台」，推出「龍e賠一拍即匯」、「ibon便利賠」、「理賠聯盟鏈/醫療保險理賠醫起通」、「無理賠回饋金QR Code掃碼即領」及「行動理賠APP」五大數位理賠申請服務，大幅提升理賠效率和客戶滿意度，拿下「理賠服務最好」優等獎。台灣人壽保險服務與品牌影響力備受肯定，獲獎屢創新紀錄，未來將持續發揮保險核心本業，創新商品優化服務，成為客戶最暖心、最推薦的保險公司。