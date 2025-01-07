蟬連29年業務員最優！2025保險品質獎 南山人壽、南山產物勇奪六大獎

2025年《保險品質獎》得獎名單揭曉，南山人壽拿下四項特優獎，囊括「業務員最優」、「知名度最高」、「理賠服務最佳」及「最值得推薦」，也是業界唯一蟬聯29年業務員最優的壽險公司；南山產物今年亦獲頒「最佳形象」與「最佳售後服務」兩項優等獎，南山人壽、南山產物共計勇奪六項大獎，專業且溫暖的服務及品牌形象，深獲消費者青睞。

南山人壽深耕台灣邁入62年，2025年將持續站穩壽險健康第一品牌，引領保險價值轉型，推出創新商品服務，致力提升客戶服務體驗，為保戶、社會、地球環境厚實健康資本。回顧2024年，南山人壽經營成果豐碩，於2024年9月成功定價首檔海外美元債券，發行7億美元10年期次順位資本債券，創下台灣史上最大發行量的金融機構美元債，並於2024年11月獲中華信評及標普全球（S&P Global Company）分別調升長期財務實力與發行體信用評等由「twAA」（穩定）調升至「twAA+」（穩定），以及由「BBB+（穩定）」調升至「A- （穩定）」。

在經營管理、商品研發、客戶服務的卓越表現，屢受各界肯定，南山人壽2024年狂掃國內外67項大獎，不僅在永續領域突圍屢獲大獎肯定，獲獎數也再創新高。作為保險業界的領導品牌，南山人壽致力提升壽險從業人員專業能力，業務夥伴秉持「誠信第一、服務至上」精神，堅守「利他的初衷」、「溫暖的專業」、「開創的勇氣」為保戶及其家庭提供服務，讓消費者有感，今年再度獲得保險品質獎「業務員最優」肯定，成為業界唯一29度獲頒此獎項的保險公司。南山人壽承諾，將持續從保險出發鞏固社會安全防護網，陪伴保戶面對風險多變的未來，有備而來。

南山產物近年來在業務通路持續進行組織調整、運用社群平台優化溝通管道，搭配時事結合保險概念，增加業務員對商品的專業度；此外，更秉持「從客戶角度思考」的企業理念，將金融科技運用於客戶服務之中，迄今已取得21項保險科技專利，其中，率先業界推出的「一通電話立即受理、進度主動通知」車險理賠服務，不僅取得7項保險科技專利，更設定高標準且明確的服務指標，每月執行滿意度調查，即時回應客戶的需求；同時，也建置理賠影像掃描作業管理系統，透過影像傳輸系統，提供客戶多元管道快速遞送理賠申請文件，有效提升服務效率與品質，也落實無紙化的環境理念。

人的年歲有限，但保險的存在，超越了生命的長度，南山人壽有幸陪伴無數保戶走過人生每個階段，為保戶創建美好未來。南山人壽與南山產物將秉持保險業公益服務的使命，積極回應聯合國永續發展目標，持續優化業務夥伴的專業能力與服務附加價值，發揮保險輔助社會安定之功能，攜手為台灣創建更美好的未來。