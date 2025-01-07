金管會核准渣打銀開辦財管2.0 有望上半年搶進市場

台灣藏富於民，具發展財管市場潛力。金管會今天宣布核准渣打銀開辦財管2.0業務，成為第13家獲准搶進財管2.0市場的銀行。目前還有1家民營銀行遞件申請，正由金管會審核中。

金管會2020年8月推出「媲美星港」財管2.0方案，開放銀行申請辦理資產超過億元高資產客戶業務，截至今年11月底止，共12家銀行獲准開辦財管2.0業務，高資產客戶數達1.15萬人，管理資產規模（AUM）合計新台幣1兆3787億元。

金管會銀行局副局長林志吉今天在例行記者會宣布同意渣打銀開辦財管2.0業務，主要考量渣打銀規劃增加投資商品開發、流程改造、人才僱用及硬體設備，引進國外金融商品開發能力，亦規劃運用財管資訊系統、與國外知名機構合作培訓人才等。

林志吉表示，一般而言，銀行取得金管會核准函後，多半會在3至6個月後正式開辦財管2.0業務，渣打銀確切開辦日依銀行後續準備情形而定，但有很高機會將於今年上半年開辦。

為將台灣打造為亞洲資產管理中心，金管會已在6日預告修正「銀行辦理高資產客戶適用之金融商品及服務管理辦法」，研擬放寬銀行申請財管2.0業務門檻，刪除管理資產規模（AUM）限制，預告期定為14天。

林志吉指出，待金管會完成法規修正，鼓勵具財管專業及能力的銀行積極向金管會申請開辦財管2.0業務，參與高資產財管市場。根據金管會預估，至少將有3家有意開辦財管2.0業務但原先未達AUM門檻的銀行可望受惠。