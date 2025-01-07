全支付跨境版圖再擴大 成台灣首家進軍韓國業者

全聯推出的電子支付服務全支付於7日宣布，韓國跨境支付正式上線，成為台灣首家登陸韓國跨境支付的業者。透過與台灣跨境支付平台HIVEX合作，攜手韓國電子支付ZeroPay和跨境金融科技公司ICB共同推出跨境支付服務，其可支付據點超過190萬合作店家遍布全國。

全聯表示，全支付自2024年初推出日本跨境支付服務以來，交易量持續創下佳績。根據最新數據顯示，2024年第4季日本跨境支付交易金額較同年第3季成長9%，赴日消費不重複使用人次更有13%的增長，顯示台灣消費者對跨境支付的接受度與需求持續攀升。全聯表示，這樣的成長動能，不僅驗證了全支付跨境支付服務的市場潛力，更為下一階段赴韓跨境市場拓展奠定堅實基礎。

根據交通部觀光署觀光統計資料庫顯示，自2022年夏季開始台灣赴韓人數大幅增加，2024年8月就有14萬人次的紀錄，創下過去五年的單月新高；從出國人次來看，自2022年起，赴韓人次已超越香港，成為國人第三大出國目的地；此外日前南韓政府宣布，延長台灣旅客「電子旅行授權（K-ETA）」臨時豁免期限到2025年12月31日，代表台灣赴韓旅遊只需填寫入境卡即可入境韓國，若有提前申請K-ETA和自動通關（S.e.S）仍在效期內者更是免填入境卡，大大增加國人赴韓旅遊動力，韓國跨境支付潛力看漲，全支付於7日宣布，韓國跨境支付正式上線，成為台灣首家登陸韓國跨境支付的業者。

全支付總經理游金榮表示，韓國跨境支付上線可視為全支付在跨境市場發展上繼日本之後的另一個里程碑，選擇韓國作為跨境支付的第二站因為韓國不只韓劇夯，KPOP風潮更是風靡全球，美妝保養、美食文化、K時尚等，都深受國人喜愛且為國人出國觀光第三大熱門目的地，旅遊發展潛力看漲！全支付提前布局成為台灣電子支付跨足韓國的首發業者，透過台、韓多方強強聯手，勢必能在跨境支付市場上再創佳績。

全聯表示，全支付可於ICB（含ZeroPay / HIVEX識別）韓國上百萬間合作店家使用，消費者可在連鎖超市/藥妝店、傳統市場、美食街、連鎖餐廳、3C家電量販店、美容診所、觀光景點等涵蓋範圍廣泛。韓國便利商店方面，首波與7-Eleven、GS25合作上線、後續即將開放emart24、CU等。