京城銀風險偏好較高 中華信評：與永豐銀合併後將改善

永豐金控（2890）計畫透過換股及現金交易完全收購京城銀行。中華信評認為，以永豐金優於京城銀（2809）的規模以及更為穩健的信用指標來看，不會使該金控的合併財務結構面臨重大壓力，且中華信評預期，該金控集團在完成收購後將維持其信用結構。

中華信評確認永豐金控及其主要子公司的長期與短期發行體信用評等為twA+/twA-1。永豐金控及其主要子公司長期評等展望「穩定」。

此次的評等確認行動係反映：中華信評認為，永豐金控集團的合併信用結構應可吸收京城銀行收購計畫所造成的影響。中華信評認為，永豐金控集團相對於京城銀行具有規模上的優勢，並可在不損害集團整體信用指標的情況下，以充足的資源執行前述收購計劃。

中華信評預期，永豐金控在完成收購後的雙重槓桿比仍將低於125%的法規基準。雙重槓桿比為控股母公司對所有子公司的股權投資部位對其總股東權益之比值。

中華信評認為，永豐金控將在合併後維持其合併集團信用風險結構，並保有足夠的緩衝空間。該控股公司在過去收購期間積極的資本與業務管理經驗亦為前述觀點提供支撐。同時，中華信評預期，因為國內法規規定金融控股公司的架構下僅能設立一個銀行，永豐銀將成為合併後的存續銀行。以擬制性基礎看，京城銀行在合併後之銀行的合併資產與股東權益占比將分別為12%與23%。

中華信評認為，未來兩年永豐銀應可維持強健的資本水準，且風險調整後資本（RAC）比高於10%。永豐銀在完成收購後的投資風險偏好將維持不變。京城銀行的交易活動對營收貢獻度高於國內銀行同業，反映其高於國內同業的風險偏好。中華信評預期，高於同業的風險偏好將在與永豐銀合併後改善。

該收購案仍待主管機關核准。永豐金計畫以現金與換股方式收購所有的京城銀行普通股，交易對價為每1股京城銀行普通股將換得1.15股永豐金控普通股與26.75元現金。永豐金控董事會已核准該項交易案，惟本案仍有待股東會與主管機關核准。