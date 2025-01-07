蛇年添好運！國泰金「蛇年新春贈禮」 招財金、發財水等這裡免費拿

為2025乙巳小龍年（蛇年）添好運、招財氣，國泰金控（2882）以傳統生肖圖騰為創意來源，結合充滿現代美學的繽紛色彩，推出限量蛇年招財金、發財水、發財米、紅包袋、精裝日誌等系列新春贈禮。

國泰優惠CUBE Rewards App亦推出新春限時優惠活動，展現國泰對客戶的深厚祝福。客戶只要參加國泰金控旗下數位通路活動，或赴國泰世華銀行全台165家分行辦理業務，即有機會獲得限量新春贈禮，為蛇年增添一份福氣與財運。

國泰金控公關發展部協理施君蘭表示，本次新春贈禮分為經典系列與時尚系列，其中經典系列以「靈蛇獻瑞•祥蛇聚富」為核心理念，運用國泰大樹的枝葉與靈蛇盤繞構成無限符號，象徵財富匯聚與生生不息的循環，金蛇與銀蛇成雙成對，傳遞祥瑞與智慧的美好寓意。而時尚設計則以「曼妙蛇影•點點綴果」為靈感，透過靈蛇曼妙的曲線與輕巧點綴的果實，象徵豐收與資產豐盈，傳遞「財富無限、福運連連」的新年祝福。

「靈蛇獻瑞•祥蛇聚富」招財金

靈蛇盤繞國泰大樹構成無限符號，象徵財富聚集與生生不息的循環。招財金委由庇護工場精心製作，為庇護員工提供學習與就業機會，幫助他們培養技能，為未來融入社會奠定基礎。每一份招財金都承載著深厚的關懷與支持，並經存放於銀行金庫吸收滿滿財氣，為客戶帶來開運招財的美好祝福。

「曼妙蛇影•點點綴果」紅包袋

紅包袋透過靈蛇優雅曲線與果實點綴，象徵豐收與財富無限的美好意涵，傳遞「財富無限、福運連連」的新年祝福。

阿發紅包袋

紅包袋採用延續圖像設計，搭配「喜氣紅」與「活力橘」雙色，象徵好事成雙，既展現差異性又營造系列感。圓形線條徽章圖形展現阿發的樂天開朗與朝氣光芒，並以精緻燙金打凸工藝讓成品更具手感與質感。當兩款紅包袋並排放置時，圖案構成兩條蛇盤繞成類似繩結的意象，由抽象幾何線條呈現，並透過雷射膜燙金工藝彰顯現代蛇年設計的美感。整體設計傳遞新年的美好祝願，寓意「大發利市」、「發生好事」，為新春增添祥瑞與喜氣。

發財米

延續支持在地農業，連續五年力挺臺灣東部在地小農，採購友善環境耕作法的花東優質米，讓客戶新年添好運外，也注入滿滿的愛心。國泰金控包含旗下子公司稻米總採購量為6,500公斤。

精裝日誌

內頁特別選用獲「FSC國際森林認證」的紙材製成，該認證為國際上最受認可的森林驗證標準之一，實現守護環境永續的企業社會責任。

國泰優惠CUBE Rewards App推出新春限時優惠

春節期間，會員可參加刮刮樂，贏取最高999點小樹點（生活），點數兌換還能享滿額回饋最高10%。「集食行樂」優惠包括1點小樹點（生活／信用卡）兌購購物金、半價指定手搖飲，還有多項餐飲優惠，如萬客什鍋單點肉品買一送一、中堂燒肉9折、品心港式飲茶滿額贈蘿蔔糕、國賓影城飲料暨爆米花抵用券等多家商家優惠。

※國泰優惠App 2025年2月會員日（2月1日至2月12日）：https://myrewards.app.link/q3pBFJ69nPb

※國泰優惠App集食行樂點數放大兌（即日起至2月28日）：https://myrewards.app.link/C1tpoQudoPb

新春贈禮索取辦法

1.赴實體服務據點辦理業務：客戶到國泰世華銀行全台165家分行辦理業務，即有機會獲得限量新春贈禮，數量有限，送完為止。

2.參加數位通路活動：即日起至2025年1月12日（周日）期間，透過國泰金控數位通路（如國泰人壽、銀行、產險、證券官網的智能助理阿發）完成指定任務，即可參加抽獎活動，幸運得主將會以郵寄方式收到限量「蛇年阿發紅包袋」，迎接充滿祝福的新春佳節。