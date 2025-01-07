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台新銀推金蛇年「金庫納財禮盒」 旺財4大密技、財位曝

經濟日報／ 記者戴玉翔／台北即時報導
台新銀行為YBO兒童會員準備限量5,888份金蛇小提燈。記者戴玉翔／攝影
台新銀行為YBO兒童會員準備限量5,888份金蛇小提燈。記者戴玉翔／攝影

台新銀行迎接2025金蛇年，首次推出專為財富理財貴賓設計的「金庫納財禮盒」，限量2,888個於全台101家分行贈送。同時，台新為臨櫃辦理業務的客戶準備了88,888瓶「聚財開運水」與58,888份「旺年發財金」，並祭出多項新春理財優惠，期許與客戶攜手實現更穩健的財富目標。

台新銀行表示，金蛇年充滿機運與財富，今年特別為貴賓設計「金庫納財禮盒」，以圓形金庫門與蛇紋壓印裝飾，象徵開啟財富之門。禮盒內含紅包袋、氣泡開運水、發財金及AI賀卡，希望將財運與祝福獻給貴賓，並邀請他們開啟嶄新的財富篇章。

「聚財開運水」獨特之處在於選在吉時放入金庫，吸納滿滿財氣；而「旺年發財金」則經金山財神廟祈福加持，象徵四方納財、好運連綿。提到蛇年如何開運旺財，台新銀行分享四大密技：一、將「氣泡開運水」與「聚財開運水」放在家中財位，於元宵節當日飲用；二、將「金庫納財禮盒」擺放於家中財位，紅包袋中放入8,800元作為生財開運金；三、運用AI賀卡與親友分享喜氣；四、將「旺年發財金」放在皮夾或保險箱中，以招來全年財運。

此外，台新銀行也為YBO兒童會員準備了限量5,888份金蛇小提燈，邀請家長在年節期間為孩子開立兒童帳戶，領取專屬禮物並教導理財觀念，為未來財務規劃奠定良好基礎。蛇年開運禮品自即日起至農曆年前於全臺分行發送，數量有限，送完為止。

為滿足年終獎金理財規劃需求，台新銀行推出多項新春理財優惠，即日起至3月底，祭出「金優利新臺幣定存專案」，新資金臨櫃存入享最高2%年息；此外，新申購基金產品可享定期定額手續費0元的優惠。為了讓客戶更有彈性掌握匯率波動，線上換匯優惠天數也增至每周三和周五。

台新銀行強調，無論是穩健型定存還是靈活多元的數位理財工具，都能助力客戶在金蛇年實現資產增值與財富躍進。台新銀行秉持「認真、專業、懂您」的精神，攜手客戶迎接新年新氣象，共創財運豐收的一年。

台新銀行推金蛇年「金庫納財禮盒」。記者戴玉翔／攝影
台新銀行推金蛇年「金庫納財禮盒」。記者戴玉翔／攝影

台新 發財金 開運

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