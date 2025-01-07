告五人當磊山保經代言人 2024實收保費83億、年增近倍

磊山保經7日宣布，邀請告五人擔任15周年的代言人，並宣布2024年諾億保經成功，兩者相加，磊山保經實收保費從2023年的48億元，突破到2024年的83.8億元，較2023年大幅成長86％，新增人力接近500人。

磊山保經指出，下一個市場與寵物相關，五年後，服務養寵物的飼主，解決飼主對寵物的需求，與股感傳媒合作，磊山與股感合作毛幫幫，提供四大服務：緊急醫療預備金加速器計畫、寵物善終安養計畫、雲端醫療諮詢與轉診建議服務與訂閱制寵物專屬配送服務。

其次，擴大高端客戶服務；第三，將針對員工栽培，希望為年輕從業人員提供最好資源與助力，表達2025年企業文化，給兩大目標，第一，希望來到磊山會脫胎換骨，第二，會有一群人在背後支持。

第四，2024年中，磊山保經推出智能服務系統e管家，不用另外下載APP，只需使用LINE介面，就可以用全方位的保單管理功能與直接化操作介面，直接匯入保險存摺內容，幫助消費者輕鬆整理保單、及時查詢保障內容，並且提供智慧提醒，經過半年的內部推廣以及系統優化，2025年正式提供給社會大眾免費使用，今年結合年度代言人告五人，推出註冊e管家，就有機會抽告五人2025 演唱會門票。

磊山保經董事長李佳蓉表示，今年邀請告五人擔任企業代言人並合作拍攝新的形象廣告，希望將磊山保經的精神傳遞出去，如同告五人榮獲2024年金曲獎年度歌曲獎的「又到天黑」，希望傳遞磊山三大企業使命：保險提供客戶身心安頓力量、多元創業平台、社會帶狀公益支持。

磊山保經業務總經理林世德表示，2010年磊山保經成立，15年來，提供給保戶的壽險保額從2010年的50億元，成長到2024年新增1900億元，保戶達10萬名。2024年保險創業平台孵化出第一個新的保經公司諾億保經，兩者相加，實收保費從2023年的48億元，一舉突破至83.8億元，新增人力接近500人。

林世德說，今年邀請告五人做為品牌代言人，因其說聚在一起就有很大的力量，以及一直突破自己現有成績並不斷成長，希望反應在營收與營業額，以及為社會奉獻。