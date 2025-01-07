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凱基證券推出「我要ETF投資」專區 邀專家推廣ETF配置觀念

經濟日報／ 記者廖賢龍／台北即時報導
凱基證券「我要 ETF投資」微網站專區以象徵智慧的貓頭鷹進行設計，象徵協助投資人做出更有利的ETF投資決策。(凱基證券/提供)
凱基證券「我要 ETF投資」微網站專區以象徵智慧的貓頭鷹進行設計，象徵協助投資人做出更有利的ETF投資決策。(凱基證券/提供)

ETF投資熱潮在國內持續白熱化，市值規模逐年攀升、扶搖直上，著眼ETF投資新世代，凱基證券致力成為國內首家ETF專業券商，為提供客戶值得信任、安心投資的服務，不僅對內部銷售人員導入專業ETF顧問認證(ETFP)，日前更推出「我要ETF投資」微網站專區，以「好好過生活，深究ETF」為主軸，簡潔直觀地為投資人呈現如何運用ETF建構投資組合、進行資產配置的「方法論」，藉由提出各式價值主張(Value Proposition)，貼身解決客戶的ETF投資痛點。

凱基證券財富管理處主管阮建銘表示，建置官網「我要ETF投資」專區的初衷，即是要推廣ETF也能作為財富管理、資產配置選擇的理念，依每個人不同的人生階段和風險胃納去找到適合自己的ETF配置，讓投資更智慧、輕鬆並且好好過生活。而ETF深受國人喜愛，甚至每4個投資人中即有1位投資ETF，交易買賣的便利性及多元類型的優勢，讓ETF成為了資產配置時重要的工具之一，因此本次更特別製作影音企劃，專訪凱基投信總經理張慈恩與資深ETF投資人，分別透過投資專家的精闢見解和資深ETF股民的心路歷程出發，闡述並發揚ETF投資配置的觀念和心法。

面臨全球市場、政經局勢波動，ETF亦是輕鬆掌握各式投資機會和主題潛能的優秀選擇。凱基證券「我要ETF投資」微網站設有「專家解」專區，其中囊括豐富的ETF投資點子，不論是深入探討並解惑常見ETF投資疑問的「ETF知識家」、聚焦時下熱門投資焦點並且可一鍵前往下單的「境外ETF戰情室」、「境內ETF哈燒站」、近期募集申購的「ETF新品快訊」等，幫助投資人有所依循地順應市場變化，進行戰略性資產配置調整，不再擔心無所適從。

凱基證券「我要 ETF投資」微網站專區詳情內容，可於凱基證券官網點擊「我要 ETF投資」或至官方活動網站查詢：https://kgis.tw/6uepyq

ETF 凱基證

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