北富銀十萬瓶發財水、七萬份發財金免費送 1月20日開放兌領新鈔

新春將屆，民間習俗中象徵財運亨通的發財金與發財水，向來是最受歡迎的開運小物，為了與客戶分享喜慶與好運，台北富邦銀行今年特別加碼準備十萬瓶發財水和七萬份發財金，免費贈送全台客戶，祝福大家新年「十」來運轉、一「七」發財！

發財水能放在財位上招財祈福，也可以在新春期間飲用或噴灑，從內到外增添財氣，是許多家庭逢年必備的招財吉祥物。2025年北富銀發財水在設計上別具巧思，以軟萌可愛的「貪食蛇」為主題，不僅象徵財富綿延不絕的好兆頭，更透過符合年輕世代的視覺美感，為傳統春節文化加入創新元素。

北富銀表示，發財水將於2月3日開工日起正式發送，只要到北富銀全台分行洽辦業務即可索取，送完為止。儘管今年已經加碼準備10萬瓶，但每年索取人潮踴躍，往往供不應求，建議民眾不妨把握機會提早蒞臨分行，把豐盛財運帶回家。

另一款必搶的北富銀發財金，今年更顯心意十足，卡面上以「貪食蛇」搭配「富邦財神」，象徵豐盛財源滾滾來，並經竹山紫南宮香火洗禮，持續吸引財氣匯聚，是迎接金蛇年最佳的開運小物。自1月20日起，財富管理客戶至全台分行洽辦業務即可獲贈一份，送完為止，想要財源廣進，絕不能錯過北富銀的蛇年發財金。

此外，為滿足民眾換新鈔的需求，北富銀全台179家分行將於1月20日起連續5天開放新鈔兌換。由於節日高峰期人潮洶湧，北富銀建議民眾換鈔前可先致電分行，確認臨櫃新鈔兌換狀況，同時善用北富銀LINE官方帳號「預約取號」，可大幅縮短在分行等待的時間，輕鬆完成換鈔大事，歡喜迎新年。

秉持對顧客的承諾，北富銀以充滿溫度的專業服務滿足多元客群需求，春節期間，全台ATM、存/提款機、網行銀及客服專線將24小時在線，為客戶提供不打烊的暖心服務，陪伴民眾度過舒心愉快的新春佳節。