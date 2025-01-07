貸款買冰箱變買房子 他被查到下場曝
中央銀行最新理監事會議雖未推出第八波信用管制措施，但對房市資金使用管制持續提高，信義代書葉惠玲分享一則實際案例指出，近期有客戶以添購店面冷凍櫃設備為由，向銀行申請周轉金借款，順利貸款。
不過該客戶後來將借款用於購屋，此舉已違反金融機構規定。銀行發現後，除要求收回借款外，更加收違約金。
葉惠玲表示，央行為降低房貸集中度，近來持續加強監督，要撫金融機構在辦理購置住宅或土地貸款時，必須確保資金用途的透明度與合規性，不得以修繕、周轉金等其他名目承作。
即使借款人另以其他擔保品或定存單增加貸款金額，總貸款金額仍不得超過規定的成數上限。金融機構也必須確實查核資金流向，並要求借款人簽署切結書。
葉惠玲表示，對於首購族而言，除了關注房價與貸款條件外，需注意契稅、代書費、登記費和印花稅等相關支出。她建議購屋人尋求專業代書諮詢，除可確認產權單純度外，更能了解貸款設定流程，避免因認知誤區產生非自住行為規劃而影響貸款資格。
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