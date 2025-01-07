中國增值稅法2026年將上路 KPMG 籲台商注意四影響

《中華人民共和國增值稅法》（以下簡稱「新法」）在2024年12月25日正式通過，並將在2026年1月1日施行。KPMG稅務投資部China Practice執業會計師劉中惠指出，新法延續現行稅制架構，但在部分項目定義上進行了調整，例如「境內消費」的判定原則和「不徵稅項目」的範圍，這些變化可能對台商在中國的經營活動帶來潛在影響，需提前規劃應對。

新法共有四大調整，第一，「境內消費」判定更明確，針對應稅交易範圍，將判定標準改為「服務、無形資產是否在境內消費」，並對金融商品的課稅範圍進一步明確，使之更加符合國際增值稅指引的原則。

劉中惠說明，此變動有助於提升稅務適用的一致性，但可能導致原本依舊定義享受免稅的部分服務或交易被納入課稅範圍，需特別注意。

第二，「視同應稅交易」範圍縮減，新法以正面列舉方式調整「視同應稅交易」範圍，未將「無償提供服務」納入視同應稅交易。

例如，集團內無償提供服務、無息貸款或房產無償使用等，未來可能不再列入增值稅應稅項目，但對應的稅務處理細節仍需等待後續實施細則進一步說明。

第三，「不徵稅項目」重新定義，新法對不徵稅項目進行正面列舉，並未將「資產重組涉及的貨物、不動產及土地使用權轉讓」納入不徵稅範圍，這與現行規範存在差異，可能導致台商在資產重組中面臨較高的增值稅成本，須提前規劃應對。

第四，差額計算方式待明確，KPMG稅務投資部協理任之恒補充，新法中有關「銷售額」的定義可能對差額計算方式產生影響，例如金融商品、房地產開發及其他特定業務的稅額計算是否維持現行規定，仍需等待後續實施條例明確細節。企業應密切關注新法及配套政策，評估對現行業務模式的影響並提前準備。

劉中惠說明，新法雖整體延續現行稅制框架，但細節調整可能帶來實質性影響，特別是涉及跨境交易及資產重組的台商，建議企業持續關注相關細則，進行全面稅務風險評估並制定應對策略，以降低未來合規成本。