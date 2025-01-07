2025年迎財神 永豐金證券首度推出招財錢母禮盒

喜迎2025年，永豐金證券首度聯名北港武德宮推出招財錢母禮盒，由數位金融處及通路事業處兩位處長親赴北港舉行祈福儀式，預訂於2025年1月13日起，於永豐金證券各分公司限量提供12,000份。

永豐金證券表示，感恩客戶長期的支持，希望藉由財神的加持，讓投資人滿載財神祖廟的財氣，新的一年投資順利、財源廣進。

永豐金證券深耕財富管理業務，積極發展高資產客戶服務，整合集團資源提供貴賓客戶整合性全方位金融理財服務、尊榮專屬禮遇及專屬服務。2025年更特別規劃與香火鼎盛的北港武德宮攜手，限量製作招財錢母禮盒，為貴賓祈福納財，禮盒內含北港武德宮黑虎將軍錢母、黑虎將軍發財水及金元寶造型餅乾，以濃厚的財氣氛圍，寓意新春財運亨通、萬事如意，祝福永豐金證券貴賓客戶迎新春、旺財庫、納財運。

永豐金證券通路事業處處長蕭景良，及數位金融處處長蘇威嘉，親自前往北港武德宮舉行限量招財錢母禮盒祈福儀式，祈求五路財神保佑，2025年1月13日起於各分公司限量贈送貴賓客戶，讓錢母帶來強大的財氣，助旺投資人2025年財運大發。

此次春節回饋活動，永豐金證券傳遞新春祝福，以及對貴賓客戶的感謝與重視。每一份精心準備的禮盒，都蘊含著滿滿的財運與祝福，願每一位收到禮盒的貴賓，在蛇年擁有富貴安康、事業順利的美好生活。新的一年，就從招財錢母禮盒的祝福開始，財運亨通，好運不斷。