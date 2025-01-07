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外匯存底年增金額 10年新低
中央銀行昨天公布，去年十二月外匯存底五七六六點七七億美元，較前年增加六十點八億美元，增加金額為二○一五年以來的十年新低。
央行外匯局局長蔡烱民指出，去年十二月外匯存底變動因素有三，包括外匯存底投資運用收益、主要貨幣對美元的匯率變動，以及央行為維持匯市秩序進場調節；除投資運用收入為正貢獻外，主要貨幣變動與央行拋匯阻貶均使外匯存底減少，並抵銷掉外匯存底投資運用收益。
央行統計，台灣外匯存底僅次於中國大陸、日本與瑞士，排名全球第四；中國大陸去年十一月底為三兆二六五九億美元、日本為一兆八三八億美元、瑞士為八二二○億美元。
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