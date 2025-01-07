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今年債市投資…評估重心在收息 資本利得為輔

聯合報／ 記者陳儷方、編譯劉忠勇林文彬／綜合報導

美國聯準會今年可能放緩降息速度，不僅牽動股市資金潮，也改變債市投資取向，專家表示，聯準會只是降息放緩並非轉向，終究有利於債市，投資人須防範長期債券殖利率上揚風險。此外，高盛集團認為，聯準會貨幣政策寬鬆速度減緩，將壓抑黃金ＥＴＦ需求，因此下修今年底的金價預測，從每盎司三千美元降為二九一○美元。

由於川普的政策不確定性可能阻礙通膨降溫，美國債市近來持續承壓。美國卅年期公債殖利率六日盤中上漲至百分之四點八五，是二○二三年十一月以來最高，期限較短的公債殖利率也上揚。

彭博資訊預估美國公債殖利率中位數，兩年期、十年期公債殖利率在今年第二、三、四季都將走升，殖利率上修代表債券價格下調，因此衝一波資本利得的機會已經偏小。富蘭克林投顧資深副總羅尤美表示，殖利率上升的環境，對愈長天期的債券愈不利。

在聯準會原本預期降息幅度下，投資人選擇長天期的公債，因為當初預期一年降六碼（一點五個百分點），後來縮減至四碼，最新預測僅剩兩碼，愈降愈少，「這是說，投資債券不能很期待資本利得，不能把評估重心放在資本利得，而是要以收息為主，資本利得為輔」。

近期美元指數持續走升，美元獨強，針對美元債的配置建議，羅尤美說，美國公債及其相關、投資級公司債、非投資級公司債各約三成配置，可網羅聯準會降息機會以及高品質債罕見的高殖利率行情。債市投資方面，考量美國公債債息高於長期平均、受惠於降息，但留意通膨與赤字，不宜押注過期天期。

黃金方面，現貨金價六日早盤變動不大，每盎司二六四一點二一美元。去年金價大漲百分之廿七，主要受美國貨幣寬鬆政策、避險需求以及全球央行買氣的支撐。但這波漲勢去年十一月初因川普當選推動美元走強而停滯。由於聯準會官員表示今年降息會更趨謹慎以因應通膨疑慮，金價近期再度承壓。

美國公債 高殖利率

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