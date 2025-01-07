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1.2兆 外資去年淨匯入創高

聯合報／ 記者朱漢崙楊伶雯／台北報導
外資昨買超台股五二○億元、創史上第七大買超，帶動指數大漲六三九點。本報資料照片
外資昨買超台股五二○億元、創史上第七大買超，帶動指數大漲六三九點。本報資料照片

金管會昨天發布最新統計，去年外資累計淨匯入金額高達三七一點九六億美元（約台幣一點二二兆元），創金管會自二○一一年統計以來新高；不過，外資去年賣超台股金額也有六八二五點七億元，創統計以來的第二大賣超金額。

台股昨天也在外資買超五二○億元、創史上第七大買超紀錄帶動下，指數大漲六三九點，收在二萬三五四七點。外資、投信和自營商等三大法人昨合計買超六四四億元，其中僅投信賣超十億元，自營商買超一三四億元；其中外資買超台積電達二萬九四○六張，由於台積電將於十六日開法說會，市場解讀外資的動作是先行卡位。

台股昨收盤漲點是歷史第四大，其中台積電是帶領指數上攻的主力，終場收在一一二五元，大漲五十元，股價創新高，帶動大盤指數約四二五點。台積電早盤跳空以一一○○元開高，股價一路衝高，單日市值激增一兆二九六六億元，來到廿九兆一七四三億元；以單日上漲金額來看，位居史上第三高。

證交所董事長林修銘昨說，儘管國際政經情勢仍有變數未釐清，但台灣在半導體和ＡＩ的產業優勢，是台灣資本市場最被看好的重點。對於今年的台股量能，他指出，今年台股量能若能維持住（去年的水準），後市非常樂觀，只要有基本面，哪怕國際情勢變化，股市仍會回歸產業基本面的表現，尤其台灣與半導體、ＡＩ相關的這些基礎、關鍵的產業聚落，不論政經如何發展，已在國際市場有不可取代的地位。

台股去年在ＡＩ熱潮帶動下，大盤指數全年大漲百分之廿八點四七。金管會統計，去年底整體外資持有台股市值比重，拉高至百分之四十三點○九，也改寫歷年同期新高。

金管會指出，去年十二月外資淨匯入五十六點八億美元，買超上市櫃股票一四六點一四億元，已站在買方。雖然整體外資去年賣超創下二○一一年以來的次高紀錄，但全年的資金仍呈淨匯入，且創下史上新高，顯示外資仍留在台灣股市伺機而動，代表仍對台股有興趣。

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