壽險保費入不敷出趨緩 去年11月淨流出金額減至十個月來最低

美國聯準會啟動降息循環，壽險保費「入不敷出」情況持續緩解。保發中心最新統計顯示，壽險2024年11月保費收入增至2,250億元，為四個月新高，保險給付同步上漲至2,274億元，為三個月高點；因此，保費收入扣除保險給付後，已連十月「入不敷出」，但淨流出規模縮減至24億元，同樣是十個月的最低水準。

保發中心數據顯示，2024年前11月，累計保費收入為2兆1,446億元，保險給付為2兆4,607億元，壽險保費「入不敷出」規模仍高達3,161億元。

壽險高層指出，2024年第4季利息收入暫以第3季實績2,181億元估算，每月約有727億元利息入袋，2024年11月保費小於給付24億元，不過，保費加上利息收入後足以支付保險給付，單月仍有逾700億元的現金流入。

壽險業高層分析，壽險業面臨國際制度接軌與商品轉型關鍵期，估計短時間內保費「入不敷出」情況難以扭轉，主要關鍵是美國聯準會雖已啟動降息，但美元利率與匯率仍居高不下。

受到美國總統川普重返白宮影響，美元匯率持堅，美元保單仍有不少解約，不過相較於前兩年，情況已明顯緩解。統計2024年11月，保險給付件數為461萬8,624件，為兩個月高點，較前一個月增加4萬7,729件。

回顧2024年，僅1月保費收入大於保險給付92億元，其餘十個月均「入不敷出」，其中，3月、4月、5月與8月，現金單月淨流出規模都超過500億元。不過第3季以來，此一情況已見緩解，9月保費淨流出規模減至251億元後，10月再降至206億元，11月僅剩24億元。

壽險高層認為，以整體業界而言，保費收入低於給付的情況恐持續延燒至2025年，成為「新常態」，幸好壽險業有豐厚的投資利息收入挹注，對現金流量不會有太大影響。

另一家壽險高層表示，壽險業因接軌而推動商品轉型，本來就會導致壽險保費收入減少，保費「入不敷出」情況暫難改善，但屬接軌前的陣痛期，業界對此已做好心理準備。