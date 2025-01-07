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信用卡買機票、車票贈旅平險 成標配

經濟日報／ 記者戴玉翔／台北報導
信用卡示意圖。路透
信用卡示意圖。路透

隨著寒假過年春季長假即將來臨，旅遊市場迎來出遊旺季，旅平險該如何保，亦成為熱門的討論話題。銀行業者建議，民眾購買機票、車票可多利用信用卡付款，因為信用卡附贈旅平險與不便險已是各發卡機構的標配，一般來說，卡等愈高保額愈高，最高達6,000萬元。

若以銀行信用卡支付全額機票票款，或是支付旅行社團費80%以上，皆可獲得附贈的保障。以旅平險來說，銀行卡別在普卡以上都有保障，各卡別差異在於保額，民眾可先了解已有保障再補強。

在公共運輸工具期間（限身故、失能），統計各大發卡機構保障額度，以國泰世華世界卡、無限卡保額6,000萬元最高，台北富邦、玉山銀、台新銀、中國信託、聯邦銀（2838）、新光銀、華南銀等18家銀行的無限卡、 世界卡等高端卡最高也有5,000萬元旅平險權益，若持鈦金卡、御璽卡、晶緻卡、商務卡等，保額則在2,000萬元至4,000萬元間，金卡、普卡、VISA金融卡等約落在450萬元至1,500萬元間。

不過，銀行業者提醒信用卡提供的旅平險有四大事項要留意，第一，信用卡旅平險通常只保障「公共運輸工具期間」所導致身故、失能的理賠，僅部分銀行有提供「海外旅遊全程保障」，最好選擇提供全程險權益的卡片，擴大保障範圍；第二，大部分銀行保障對象僅限持卡人與配偶、未滿25歲的未婚子女，持卡人之父母大多未納入保障範圍中；第三，保險金額不能任意增減、也無法指定受益人；第四，如有機票或團費刷退者，保險公司不負賠償之責。

信用卡 旅平險 機票

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